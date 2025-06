Pablo Aguado: "Estar feliz delante del toro es lo que hace dos horas antes ponerte la taleguilla con lo complicado que se hace"

Después de su reciente paso triunfal por la Maestranza y de haber tocado la emoción en la siempre exigente plaza de Las Ventas, Pablo Aguado regresa a Madrid con la serenidad que da el deber cumplido. Ha toreado en el filo, ha sentido el vértigo, ha conocido esa forma especial que tiene la Monumental de devorarlo todo… hasta que se entrega, y entonces el toreo se eleva.

Mañana, La Razón publica una entrevista exclusiva a tres páginas, con un amplio despliegue audiovisual, en la que Aguado se descarna. En la altura serena del Club Financiero Génova, con Madrid a sus pies, el torero sevillano repasa su momento vital y artístico tras sus dos éxitos más recientes.

Habla sin atajos de la felicidad, de la presión, de las expectativas que lo rodean desde que en 2019 se convirtió en figura, de los silencios de la profesión y del modo —tan íntimo como feroz— en que se reencuentra un torero consigo mismo.

🗣️ Algunas reflexiones destacadas de Pablo Aguado:

“Las expectativas son cruciales para lo que la gente espera de ti. Cuando no se espera nada y estás decente todo parece mejor de lo que ha sido y cuando se espera mucho y has estado muy bien parece que no has estado tan bien”.