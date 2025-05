¿Qué significa confirmar la alternativa en Las Ventas y por qué es tan importante?

Este domingo 25 de mayo de 2025, Diego San Román vivirá en la Plaza de Toros de Las Ventas una de las tardes más importantes de su carrera: su confirmación de alternativa. Aunque ya es matador desde el 12 de diciembre de 2021, hoy se presenta ante la afición más influyente del mundo, un acto que no cambia su categoría profesional, pero sí su estatus simbólico en el escalafón.

¿Qué significa confirmar la alternativa?

Confirmar la alternativa es el rito por el cual un matador refrenda su título en Madrid (también se confirma en México, Nîmes y Bogotá). Si tomar la alternativa transforma a un novillero en matador, confirmarla en Madrid es presentar credenciales ante el jurado más exigente del toreo y recibir su validación. Históricamente, en Madrid no se reconocía a un matador que no hubiese tomado la alternativa en su plaza, así que cualquier torero doctorado en otro coso tenía, obligatoriamente, que repetir el proceso. No se trata de legalismos: se trata de legitimidad. Madrid no te nombra matador, pero te lo reconoce.

La ceremonia, paso a paso

Durante la corrida, el confirmante recibe de su padrino —hoy, Curro Díaz— los trastos de torear (espada y muleta). El testigo, en este caso Román, participa como tercer integrante de la terna. Este protocolo, simple en apariencia, está cargado de solemnidad y tradición. Es un momento que el público venteño observa con atención, sabiendo que lo que sigue puede marcar un antes y un después. En el segundo toro, el proceso se repite, pero esta vez el confirmante es quien devuelve los trastos a su padrino, en presencia del testigo, y se restablece el orden de lidia natura.

Durante la actual Feria de San Isidro, esta ceremonia la han recibido el francés Clemente y el madrileño Alejandro Chicharro. Pero ellos, y Diego San Román, no serán los únicos, pues Rafael Serna, Alejandro Peñaranda, Ismael Martín y el rejoneador Sebastián Fernández están a la espera de que les llegue la fecha fijada para que el público de Madrid les ratifique.