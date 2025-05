Roca Rey, el torero más taquillero: "El percance que más me afectó no fue mío... Pero quería retirarme, dejar de torear"

Roca Rey hace el viernes su primer paseíllo en la Monumental de Las Ventas. Dice que es su plaza. Y lo tiene claro. Es la plaza que le quita el sueño. "Ahí empezó todo. Es dura, pero también agradezco eso. Te hace sentir esa dureza, no la quieres sentir, pero te hace sacar los mejor. Madrid hace que cualquier torero saque todo, desde que te preparas, te anuncias, estás pensando en esos ocho minutos para cortarle las dos orejas y ser feliz". Si tiene que elegir su top 3 de momentos felices, uno de ellos aparece aquí, en este ruedo, pero habrá que esperar a mañana, para saber cuál. Será la fecha en la que publiquemos la entrevista completa.

Roca Rey sorprende en la distancia corta. Hablamos largo y tendido. De lo que sucede en la plaza y fuera. De sus inicios, de cuando se vino de Perú con 14 años a la gran exposición (y éxito) de la película "Tardes de soledad", de Albert Serra.

Roca Rey sorprende, porque es un torero capaz de asomarse al peligro cada tarde, en cambio...: "Nunca he sentido que me moría y no puedo hablar de que una cogida deje huella. Me han pasado cosas graves, cornadas, pero nunca he sentido que podía perder la vida y que haya habido un descontrol como otros toreros. El percance que más me afectó no fue mío fue de Iván Fandiño. Me cogió dos toros seguidos después de su muerte. Y me afectó muchísimo. Nunca he pasado tanto miedo delante del toro como en 2017. Quería retirarme, dejar de torear y tuve que volver al niño, a encontrar mis verdaderas ilusiones y fue el niño el que ayudó y me puso en el camino otra vez", admite Roca.

Mañana, más. Mucho más. Una entrevista de tres páginas en la edición de papel. Una conversación que sorprende.