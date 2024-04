Trofeo de Esaú y vuelta de Fandi con los de Miura en Miura

No se hizo esperar. La emoción. Ni la ovación. Primero la de Escribano por volver aquí. Su plaza. Todavía con la carne fresca de la herida. Apenas una semana atrás el toro de Victorino Martín no lo perdonó tras ponerse a portagayola y lo apretó con peligro. Y lo cazó. Y lo hirió. Salió a torear al sexto en la que se recordará como una tarde épica. Por eso lo sacaron a saludar en su regreso. Antes de su turno llegó el de El Fandi, que se fue también a la puerta de chiqueros. Hubo después turno de banderillas compartido y brindis de compañero a Escribano. El toro de Miura era altón y en esa caja los 530 kilos no llegaban a hacer relleno. Así son los toros de la casa. Complicado fue después el animal, que le costaba pasar y Fandi se justificó con las apreturas justas.

Julio Muñoz Agencia EFE

Compartieron con brillantez el tercio de banderillas del cuarto. Ajustados los pares, en la misma cara y expuestos. Peligroso el toro en la muleta, corto, raudo y revolviéndose con riesgo. Lo que ocurría ahí no era broma. Firme David, honesto con el animal, tragando en cada pase. Un mundo de camino al abismo. Y la estocada, de premio. En la rectitud y en la misma yema. Merecida vuelta al ruedo tras petición.

Escribano

La feria ponía el punto final con otro llenazo y van... Y Escribano volvió a poner el corazón en un puño antes de que saliera el segundo toro de la tarde. Ni imaginamos cómo lo tendrá él (el corazón). Se fue a portagayola y el Miura al salir se dio la vuelta de cara al tendido. La larga fue ajustadísima y con cierto revuelo. Mirando al público los lances que siguieron. Juan Francisco Peña defendió arriba las dos varas antes de que Escribano anduviera muy centrado con el toro, un grandullón con la virtud de obedecer en el toque y la mala costumbre de no humillar ni por equivocación. Manuel estuvo muy tranquilo, muy poco a poco, metiéndolo en la muleta, convenciéndolo y disfrutando. Fue todo suavidad para contrarrestar una embestida con ausencia de ella.

Una explosión fue el tercio de banderillas, que volvió a compartir con El Fandi. Apretaba el toro. Estos van sobrados. Tenía carbón el Miura, pero poco le quedó después de la inercia de las primeras arrancadas que fueron en la distancia. Después hacía hilo cuando veía presa fácil. Una prenda, vamos. Si le había complicado la vida en la muleta, con nulas opciones de lucimiento, se lo puso más difícil en la suerte suprema al no parar.

Esaú Fernández

Apretó el tercero hasta convertir la suerte de banderillas en todo un calvario. No fue fácil en la muleta, pero tuvo su lidia. Sacó más entrega este Miura, que se revolvía raudo y con peligro. Sabía que algo andaba por ahí detrás. Tragó Esaú Fernández sabiendo que en cada muletazo podría acabar por los aires. Fue consintiéndolo por ambos pitones y acabó por meter al animal y a la gente en la faena. Y se tiró derecho detrás de la espada. Paseó así el primer trofeo de la tarde. Lo había peleado. Y sufrido. ¿Y gozado?

A portagayola se fue en el sexto. Sin sustos. El Pelao cogió perfecto al Miura con la vara en la distancia (con lo difícil que es) y con toda la guasa del mundo llegó a la muleta. No tenía un pase y Esaú tampoco mejoró las perspectivas del toro.

Miura fue Miura, con sus matices, su peligro y sus infiernos. Otro espectáculo de verdad verdadera.

Ficha del festejo

SEVILLA. Última de la Feria de Abril. Se lidiaron toros de Miura. El 1º, complicado; 2º, obedece a los toques y sin humillar; 3º, complicado y de corto recorrido; 4º, corto y peligroso; 5º, deslucido; 6º, orientado. Lleno.

El Fandi, de de azul marino y oro, estocada corta, descabello (saludos); muy buena estocada (vuelta al ruedo).

Manuel Escribano, de blanco y oro, media caída, aviso, descabello (saludos); estocada corta (saludos).

Esaú Fernández, de azul rey y oro, estocada (oreja); media (silencio).