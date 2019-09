Transnistria: así viven los «catalanes» de Moldavia

«Cuando declararon la independencia, nos prometieron que íbamos a construir aquí una pequeña Suiza. Nos lo creímos, ¿por qué no? Teníamos potencial». Svetlana tiene 72 años y antes de jubilarse fue profesora de bioquímica. La independencia a la que se refiere es la de Transnistria, un territorio que se separó de la República de Moldavia en 1990. Dos años más tarde, la separación desembocó en un conflicto armado que terminó meses más tarde con un acuerdo de alto al fuego. Pero no con el reconocimiento internacional de la soberanía de Transnistria. Para el mundo, ese país no existe. Tienen bandera, himno nacional, ejército, gobierno, moneda y hasta lengua propia, pero sus fronteras no aparecen representadas en ningún mapa. ¿Qué hace a un país? Para los que lucharon por la independencia de Transnistria lo principal era su identidad nacional, sin embargo, treinta años después esa cualidad intangible comienza a verse aplastada por el peso de una economía fallida, un estado retrógrado y el aislamiento de una población que a duras penas participa de la globalización.

La fotógrafa Hanna Jarzabek captura esta cuestión de identidad en una serie de retratos de Transnistria que pueden verse a partir de hoy en Efti (Centro Internacional de Fotografía y Cine). «Soy de origen polaco, así que los países post soviéticos siempre me han interesado mucho. La verdad, lo que más me llama la atención es cómo se construyen las identidades allí después de la caída de la Unión Soviética –explica esta fotógrafa afincada en Madrid–. Quería ver cómo la falta de reconocimiento afecta la vida cotidiana de los habitantes de Transnistria».

Visitó este «no país» en dos ocasiones durante 2018 y asegura que todos los vecinos de Tiráspol, la capital, se mostraron amables y abiertos a hablar con ella. El gobierno es otra historia. Para entrar a Transnistria tomó un avión hasta Chisináu, capital de Moldavia –«En Transnistria no pueden tener aeropuerto», explica Jarzabek–, y de ahí transporte local hasta la frontera, donde debió pasar un control de las autoridades de ambos países y pedir un visado para entrar a Transnistria.

«Dije que iba con fines turísticos. Cuando pides autorización para entrar como periodista debes dar explicaciones del tipo de trabajo que quieres hacer y, además, revisan tu portafolio hasta la fecha. Como yo he hecho muchos proyectos sobre la comunidad LGBTI, algo que allí no les agrada, opté por no decir la verdad. Tenía un poco de miedo de que pusieran las cosas difíciles», confiesa.

Y no se equivocaba; una vez allí conoció a una artista local que quería exponer unas imágenes de la comunidad LGBTI local y que le contó que, aunque no le fue prohibido abiertamente, «tuvo muchas presiones desde el servicio de seguridad –heredero de la antigua KGB– que la presionó diciendo que sus padres podrían perder su trabajo si mostraba sus fotos. Finalmente, no se atrevió. En ese sentido, el discurso oficial es como en Rusia: aquí la comunidad LGBTI no existe».