Podría ser que alguien se hubiera ido de la lengua. Podría ser, también, que la filtración ha ya sido interesada por aquello de dar un poco más de morbo a un rodaje no exento de problemas como es el de la nueva de James Bond, la última para el cachas de Daniel Craig. Y la número 25 de esta exitosa saga.

Sea como fuere, la lengua se desató y la bomba estalló en pleno set de rodaje. James Bond se hará mujer. En tiempo de reivindicación y empoderamiento femenino la jugada puede ser maestra al situar en el centro de la trama de la nueva entrega a una mujer negra, la actriz Lashana Lynch, que tendría en esta oportunidad una manera directa de rozar el cielo de Hollywood.

Habemos, pues, giro copernicano en la saga de espionaje que estrenará en 2020 y que arranca, según ha informado "The Daily Mail" con una llamada a un retirado de las faenas laborales Bond, James Bond. Pero, ¿a quién no le amarga una misión postrera? 007 será agente secreto hasta el fin de sus días. Así que aunque lejos, muy lejos, en Jamaica y bien acompañado, faltaría más,, se vestirá las galas y se pondrá al servicio de su majestad para enfrentarse a un villano de los de película.

La escena clave, que también ha sido revelada, se produce cuando M, con su voz monocorde, pide a 007 que entre en su despacho. Quien aparece en pantalla entonces es la actriz Lashana Lynch. ¿Cómo? El veterano y la novata, él y ella, tendrán que trabajar juntos y, aunque oo7 deseara que revueltos, la nueva agente no está por la labor.

No tendrá, como declaró en su momento, Daniel Craig que cortarse las venas (lo dijo aludiendo a que no quería volver a interpretar al agente nunca jamás) pues ya tiene sustituta. Una actriz curtida y fogueada y que no aterriza en el plató sin experiencia. Nació hace 31 años en Londres y se ha labrado una carrera en la que destaca, por ejemplo, su papel en "Capitana Marvel", que protagonizó junto a Brie Larson.

Seguirá habiendo féminas alrededor del agente. Ojo, no "chicas Bond", que el término no es acorde con los tiempos que corren, sino "mujeres Bond", aunque luzcan los mismos bañadores sucintos en paradisiacas playas o piscinas infinitas. Esta será la nueva denominación de ahora en adelante. Larga vida, pues, a la nueva agente que seguro se pondrá al volante de un Aston Martin, eso sí, eléctrico, que lo tiempos cambian. ¿Tomará un Dry Martini mezclado y no agitado? En abril del año que viene saldremos de dudas.