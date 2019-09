Seleccionamos 12 portátiles rebajados para el nuevo curso

En esta selección de ofertas de ordenadores portátiles rebajados no podían faltar los Asus. Otro ejemplo, además del primero que hemos seleccionados: ASUS VivoBook S14 S430FA-EB061. Procesador Intel Core i5-8265U (4 núcleos, 6 MB Cache, 1.6 GHz hasta 3.9 GHz). Memoria RAM de 8 GB DDR4, 2400 MHz. Disco SSD de 256 GB. Tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics 620. Sin sistema operativo con NumberPad multitáctil incluido. Comprándolo ahora te ahorras casi 150 euros

En cuanto a los ordenadores portátiles 2 en 1 rebajados, esta recomendación, el Microsoft Surface Go, con un ahorro de 109 euros. Pantalla táctil de 10’’, 1800x1200 pixels. Procesador Intel Pentium 4415Y (dual-core, 1.6 GHz, 2 MB SmartCache). Memoria RAM de 8 GB. Almacenamiento SSD de 128GB. Sistema operativo Windows 10. No incluye Type Cover (funda con teclado). No incluye ranura para tarjeta SIM