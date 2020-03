El alcalde de Liverpool Joe Andersons ha estado dando vueltas al partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid que se jugó en el 11 de marzo: "Argumentamos en ese momento que era muy extraño que a los fans de Madrid no se les permitiera entrar a su propio estadio, pero que sí pudieran viajar hasta Liverpool e ir a Anfield”.

Ya era un poco raro que se jugase el partido cuando en España el Valencia había tenido que disputar su encuentro a puerta cerrada, pero nadie se opuso. "No fue una idea inteligente dejar que se jugase el partido y permitir que la ciudad se llenara de fans españoles que se mezclaron con los ciudadanos de Liverpool. No fue culpa de los fans españoles, pero no debería haberse jugado ese partido”, insiste.

Algunos medios ingleses después culparon a los aficionados españoles de la llegada del coronavirus a la ciudad, pero el Reino Unido ha sido, hasta ahora, muy laxo a la hora de tomar medidas. Pero como los enfermos siguen creciendo y también las muertes, esa primera idea ya no parece tan buena. Los infectados casi se duplican diariamente aquí como en otros lugares. Todos están y se verán afectados de alguna manera. Por favor, quédense en casa y sigan consejo #savelives", decía el alcalde de la ciudad

Y asegura que fue el gobierno de Boris Johnson el que tuvo que tomar medidas: “Creo que el gobierno no tomó medidas firmes lo suficientemente rápido y parecía reacio a hacer algo para preocupar a la gente o afectar la economía en ese momento”.