¿Cuánto dinero perderán los jugadores del Barcelona con la rebaja salarial?

El Barcelona está en plena negociación de una rebaja salarial de sus jugadores para paliar en parte el destrozo económico que está suponiendo para el club el parón por el coronavirus. Sin venta de entradas, de camisetas, sin visitas al museo... con los ingresos parados y la incertidumbre de cuándo se va a reanudar el campeonato, si es que lo hace, cuadrar las cuentas antes del 30 de junio es casi imposible, se trata de minimizar pérdidas y la única manera es reduciendo la masa salarial.

Según informa “La Vanguardia”, el presidente Josep Maria Bartomeu ha tenido reuniones por videoconferencia con los capitanes para explicarles la situación. No sólo con Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto, los de fútbol, sino con los de todas las secciones profesionales de la entidad. Según el periódico catalán, las medidas se tomarán a cabo con carácter retroactivo, desde el 16 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, y el dinero no se recuperará en un futuro aunque se dispute finalmente la competición. La rebaja que se quiere aplicar, la que se está negociando, es de un 70 por ciento del sueldo durante el tiempo que dure el confinamiento. En función de cuánto se alargue, la pérdida para los futbolistas, baloncestistas, balonmanistas, entrenadores... podría ser de entre un 10 y un 20 por ciento de su ficha anual. El Barça también entiende que la disminución de sueldo tiene que ser lineal, es decir, para todos igual, no creciente en función de lo que cobre cada uno. Se trata de un pacto, no de un ERTE. Éste sí se podría aplicar a otros empleados del club.