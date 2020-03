Con Europa asolada por la pandemia del coronavirus, Jaume Roures, presidente de Mediapro y uno de los principales actores en el fútbol español, ha concedido una entrevista a Rac1 en la que amenaza sobre las consecuencias que podría acarrear en todo el fútbol europeo el no acabar la temporada. "Lo más importante es acabar la temporada. No es tan importante saber cuándo empezará la próxima. Si no se acaba, se perderá el 30 por ciento de los ingresos, el fútbol europeo perdería más de 7.000 millones de euros y eso es una cantidad que el fútbol no se lo puede permitir”, asegura Roures.

El empresario es pesimista sobre un regreso inmediato de la actividad deportiva. Roures considera que antes del mes de junio es imposible que se reinicien las competiciones a todos los niveles. "Yendo muy bien empezarás a jugar otra vez a mediados de junio. Aunque juegues cada tres días -una medida que no hace ninguna gracia a los futbolistas- el calendario da para lo que da. No veo problema en el pasar del 30 de junio, fuera de los contratos convencionales. La situación exige que todos rememos por salvarla, a nadie le interesa perder dinero”, comenta Roures.