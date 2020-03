Djokovic también dona un millón de euros para ayudar a luchar contra el coronavirus

Novak Djokovic se unió a la lucha contra el coronavirus con una donación de un millón de euros. Inicistivas similares han tenido otros deportistas, entre ellos otros tenistas como Rafa Nadal y Roger Federer. Así lo anunció el serbio en sus redes sociales, en un vídeo en el que aparece junto a su esposa Jelena:

“Donamos 1 millón de euros a través de nuestra @novakfoundation a Serbia para la compra de equipos y suministros médicos. Hemos pasado las últimas semanas reuniendo toda la información necesaria sobre COVID-19 para tomar esta decisión y ver cómo mi familia podría tener el mayor y mejor impacto en nuestro país. La gente de la República de China nos ha brindado una gran ayuda y apoyo, no podemos agradecerles lo suficiente. Sigo recibiendo llamadas de todo el mundo y la gente quiere ayudar pero no sabe dónde ni cómo. Hemos decidido abrir una cuenta de emergencia a través de la Fundación Novak Djokovic a donde irá el dinero de nuestra familia y dirijo a cualquier otra persona que desee ayudar a donar allí. Todo el dinero se destinará a la compra de respiradores, equipo médico y todos los suministros necesarios, como máscaras. Soy plenamente consciente de lo mucho que esta crisis ha impactado a todos en todos los frentes. Me conmueve la generosidad que sigue brotando de todo el mundo con la intención de retribuir y ayudar en Serbia. Estoy muy orgulloso de ser un atleta en estos tiempos, entre muchos grandes que se han presentado para unir a las personas en un momento en que estamos separados, para traer esperanza e inspirar a otros y para usar nuestras plataformas para el bien . De esto se trata la vida: dar”.