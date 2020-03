Coronavirus. ¿Va a pagar el paro el sueldo de los futbolistas?

La pandemia del coronavirus ha paralizado el fútbol y está removiendo sus cimientos. «Una situación tan grave como ésta nos obliga a tomar decisiones tan complicadas como necesarias por el bien de la entidad», dice la carta en la que el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil, anuncia a sus socios que el club se acogerá a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) que afecta a todos los departamentos, a empleados y a jugadores y técnicos de todas las categorías. «Estamos trabajando para minimizar el impacto de la medida y limitarlo a lo estrictamente imprescindible», asegura Miguel Ángel Gil en su carta. El club pretende completar los salarios de los empleados más modestos económicamente y llegar a un acuerdo con los futbolistas de la primera plantilla que permita que la incidencia para el club y para los jugadores sea la menor posible.

Los contratos de los futbolistas son diferentes a los de cualquier empleado tradicional, pero su situación ante un ERTE es la misma. «Si están en un ERTE el club les tramita la baja ante el SEPE (Servicio Público de Empleo estatal) y van a cobrar el paro máximo, que son 1.098 euros igual que el administrativo que esté en las misma condiciones», explica Marc Duch, socio de Deventer Consulting y Presidente de la Asociación Manifest Blaugrana. De esos 1.098 euros, que pueden ser algo más por bonificaciones por hijo, el empleado recibirá la parte correspondiente de la reducción de jornada y salario que le aplica la empresa o el club, en este caso. Si la reducción es de un 70 por ciento, el futbolista cobrará el 70 por ciento de esos 1.098 euros, es decir, 768 euros.

Esa cantidad es idéntica para cualquier trabajador del club que tenga derecho al paro máximo y la tramitación es automática. «El ERTE supone para el deportista que pasa a situación de desempleo», dice Duch. El jugador no puede renunciar a cobrar el paro que le corresponda durante ese tiempo. «Desde el momento en que se quiere realizar el ERTE hay que comunicarlo a los empleados e intentar llegar a un acuerdo individual o colectivo. Si no se llega a un acuerdo, se propone el ERTE a la Seguridad Social, y si lo valida porque es pertinente, el club notifica las bajas temporales en jornada completa o parcial de sus empleados», explica Duch.

Pero hay otras alternativas porque una vez iniciado el ERTE no se puede anular. Se aplica la reducción y el dinero recibido del SEPE no se puede devolver. Por eso para los jugadores y para los clubes es más ventajoso un acuerdo individual que permita aplazar los pagos hasta que se complete la temporada o repartirlo entre los años posteriores. «Si van por un ERTE sin acuerdo, los jugadores no van a tener nada que reclamar legalmente al club», afirma Marc Duch.

El Atlético no es el único club de Primera División que ha anunciado un ERTE. Antes ya lo hicieron el Barcelona y el Espanyol. El club azulgrana lo aplicará tanto para el personal deportivo (jugadores, entrenadores, fisios, utileros...) como para el no deportivo. El Espanyol sólo lo activa para el personal deportivo y lo cuantifica en una reducción de la jornada laboral, y por tanto del salario, del 70 por ciento. El club blanquiazul asegura que lo aplica de manera unilateral, pero ha informado a la plantilla, que se muestra predispuesta a buscar soluciones. «La plantilla del primer equipo del RCD Espanyol una vez conocedora de la situación por parte del club entiende la urgencia y lo delicado de la situación y ha mostrado su voluntad y predisposición para llegar a un acuerdo amistoso con el club sin tener que tomar medidas laborales más drásticas», dice el comunicado de la entidad españolista. Además, la dirección deportiva y la dirección general del club también se reducirán el sueldo en la misma proporción que el resto de los afectados.

El Barcelona no ha llegado a un acuerdo con los jugadores, pero la medida también ha molestado a los empleados del club. El comité de empresa emitió un comunicado en el que recordaba que el peso de los salarios de los trabajadores en la masa salarial del club es de un 3,7 por ciento,un porcentaje insignificante, mientras que el de la primera plantilla de fútbol es de un 61 por ciento.

Por eso, afirma Marc Duch, «lo más razonable es llegar a un acuerdo con la primera plantilla de fútbol».