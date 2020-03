El ERTE y la rebaja salarial en el Barcelona tienen revolucionada a la sección de baloncesto. Según ha publicado “Mundo Deportivo”, los planes de la directiva azulgrana para la plantilla del Palau contemplaban una rebaja en el sueldo del 70 por ciento. La primera respuesta por parte de los jugadores fue una negativa casi unánime. Y que ésta saliera a la luz pública ha indignado a varios jugadores de Pesic.

Álex Abrines, que está a algo menos de tres meses de ser padre, ha sido el primero en mostrar su enfado en las redes sociales. El escolta ha sido tajante en relación a las filtraciones que han aparecido sobre este tema. “No sé quién filtra cosas que SÓLO se han hablado por un grupo de whatsapp de jugadores y respectivos jefes del club... pero la única razón que veo es que queráis destrozar al equipo. NO LO CONSEGUIRÉIS o si, y os quedareis sin equipo. Allá vosotros”. Abrines insiste: "Y confío en los jugadores 100%. Tampoco sé hasta donde llega la cadena de mando y cuántas personas saben de la situación individual de cada uno... pero no se pueden hacer las cosas así (Obviamente el grupo de Whatsapp es solo jugadores)”. Abrines no ha sido el único en mostrarse crítico con el “topo”. Pau Ribas ha tuiteado que no estaban dispuestos a que nadie rompiera el vestuario.

Después de esta polémica, Nikola Mirotic ha sido el primero en dar un paso al frente y ha decidido aceptar la propuesta de la directiva que preside Bartomeu. El ala-pívot montenegrino asegura que lo ha hecho por el bien del club y desde la directiva se confía en que ese paso sirva para que el resto de jugadores muestren una postura más conciliadora.