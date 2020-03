María, 7 años, futbolista, con sarcoma de Ewing...y coronavirus: “Toca luchar más”

Juega en el equipo benjamín de Calvarrasa de Abajo y quiere seguir jugando, aunque ahora lo tiene todo en contra. Esta temporada no ha podido debutar porque tiene sarcoma de Ewing (un tumor canceroso que puede aparecer en cualquier hueso del cuerpo) pero su imagen, su sonrisa y su capacidad para hacer frente a la enfermedad la han convertido en un símbolo. Muchos equipos y futbolistas, desde Aspas al Atlético de Madrid, su equipo, le han apoyado y le han mostrado su admiración ante lo que está pasando y cómo lo está pasando.

Ahora, además, tiene coronavirus: “Chicos me han hecho la prueba, y he dado positivo por coronavirus. Ahora me toca luchar un poquito más, besos, ánimo y fuerza", ha dicho en un emocionante vídeo.

“Princesa fútbolera guerrera M4RIA 👑 ⚽ 🏹 Bueno pues las buenas noticias sobre la reducción de Ewing, no vienen solas y ahora en vez de irnos hoy para casa, tendremos que estar una temporada más, luchando en otro partido porque hemos dado positivo asintomático en Covid-19..La cuarentena la pasaré aquí con mi mami en el hospital... Pero también vamos a por ti", es el mensaje que ha dejado en su cuenta de Instagram.

Creada por su madre, se mezclan imágenes de María con su sonrisa, con su ánimo frente a todo, con los mensajes de ánimo que ha ido recibiendo de diferentes deportistas. El último es de esperanza, de que va a luchar con todas sus fuerzas porque quiere recuperarse y quiere volver a tocar un balón de fútbol