Pepe Reina sigue la actualidad española y está muy atento a lo que sucede en la lucha contra el coronavirus, que él considera que ha pasado, pues tuvo los síntomas. Lo de las mascarillas defectuosas y la respuesta del Gobierno a una pregunta de la Prensa le ha parecido excesivo y ha estallado en Twitter: “Es realmente una vergüenza!! Están haciendo el ridículo día tras día... INCREÍBLE!”, ha escrito en su red social.

Pepe Reina no esconde cuáles son sus preferencias políticas y aunque no dice a quién vota, sí que queda muy claro el partido o los partidos a los que no vota.

Él está vivendo la crisis en el Reino Unido, como portero del Aston Villa, donde las restricciones, por ahora, están siendo más laxas que en España. Todavía pueden salir de casa una vez al día. Pepe Reina, sin embargo, ya ha reconocido que no es lo mismo pasar la cuarentena metido en una casa amplia y habitualmente con jardín, como tienen la mayoría de futbolistas que hacerlo en una casa de apenas 70 metros cuadrados y con dos hijos.

El portero, durante los primeros días fue muy duro con Clara Ponsatí por su vergonzoso tuit en el que escríbía que de Madrid al cielo, cuando la capital empezaba su escalada de muertes. Reina saltó para reponderla y después ha hablado en la radio.

Su último tuit responde a su indignación contenida.