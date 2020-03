Alfonso Reyes ha pasado el fin de semana en casa, por fin, tras batallar contra el coronavirus en el hospital. Su guerra llega a los últimos coletazos. El viernes recibió el alta hospitalaria este viernes tras su ingreso el pasado sábado por un empeoramiento en su lucha contra el coronavirus, la cual seguirá en casa. “Me dan el alta. Gracias a todos los que me habéis tenido en vuestros pensamientos, transmitiéndome fuerza y ánimo. Muchas gracias también a todo el personal del hospital Puerta de Hierro por el cuidado y trato recibido. Sois unos fenómenos”, escribió él mismo en su cuenta oficial de Twitter.

Por la red social, Alfonso Reyes había narrado su calvario en casa con fiebre durante nueve días, sufriendo los síntomas del Covid-19, hasta que le ingresaron el sábado tras los resultados de una placa. En el hospital le confirmaron que su ingreso se debía a una neumonía bilateral.

En LaSexta, ha contado que “los primeros días fueron durísimos. Aún me dura la tos, que es lo que marca el proceso de curación. Luego tendré que estar otros 14 días aislado”. Y sobre todo, cuenta que al principio, buscó un culpable: “Sin querer, le eché la culpa a mi hermano Felipe porque había estado en Milán y uno de sus compañeros tenía el coronavirus, pero no”.

Ha perdido ocho kilos, pero no las ganas de reir “Lo último que perdería seria el sentido del humor. El apetito me lo quitó completamente, pero ya he hecho una solicitud de comida”.

La evolución del hermano del jugador y capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, ha sido buena, con el tratamiento y el oxígeno hasta mejorar los síntomas y el trabajo de los pulmones. De esta forma y aunque sigue siendo positivo en Covid-19, Alfonso Reyes seguirá su recuperación en casa, algo que celebró como otra victoria.