Así juega al futvoley Ronaldinho en la cárcel de Paraguay

Ronaldinho sigue en prisión en la cárcel y casi todo el mundo del fútbol lamenta su situación. “Vamos a esperar a ver lo que decide la Justicia. No creo que esté participando en algo ilegal (...) Él siempre procuró ser muy correcto. No sé si están reteniéndole para encontrar a otras personas”, aseguró el ex madridista Roberto Carlos. La imagen de Ronaldinho “es mundial”, anadió y pese a sus problemas judiciales, “no perderá el carisma” que le acompañó a lo largo de su carrera deportiva. “Lo único que quiero es que salga cuanto antes", continuó.

Ronaldihno, mientras, pasa el tiempo en la cárcel como puede. Lo último, jugando al futvoley