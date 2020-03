Real Madrid: Raúl desvela quién era su ídolo de niño... Y es un jugador del Atlético

Futre, uno de los ídolos del Atlético de Madrid, intenta amenizar a los ciudadanos la cuarentena, y ha anunciado en su Facebook que ofrece gratis un documental que le hicieron y que no llegó a ver la luz. (puede verse aquí) En él hay testimonios de entrenadores y jugadores coo Mourinho, Figo, Rui Costa... Y Raúl González, actual entrenador del Casilla y leyenda del Real Madrid, donde llegó de pequeño de la cantera del Atlético. De Raúl se escucha su voz, y dice: “Mi ídolo era Futre”. También Chendo, lateral blanco con el que se peleó en el campo una y mil veces, asegura que no podía ni decirle nada, porque era tan rápido que cuando se había dado cuenta, ya no estaba. Esto es lo que escribe Futre en su Facebook:

"Amigos en 2004 nació un proyecto para hacer un documental sobre mi carrera, que finalmente no fue posible salir públicamente. Como estamos en cuarentena y aburridos pensé que tal vez consiga que algunos se entretengan viendo este primerísimo y único boceto que hicieron en 2004, aunque esté muy amateur incluso en la propia traducción.

Como ya no esperaba que alguien más allá de mi familia y amigos íntimos vieran estas imágenes aprovecho el momento para agradecer a los entrenadores, jugadores y periodistas que grabaron en 2004. Y comienzo por los dos mitos que ya no están entre nosotros, Luis Aragonés y Johan Cruyff. Además de los grandísimos José Mourinho, Radomir Antic, Arturo Jorge, Aurelio Pereira, Fernando Torres, Rui Costa, Figo, Raúl, Manolo, Michael Robinson, Chendo, Joao Bonzinho, Joao Rosado, Enrique Ortego, Manolo Lama y Nuno Matos.

Mi única participación fue en la elección musical de mis ídolos Queen. En teoría el documental tendría dos versiones, una centrada en Portugal y otra para España. Lamentablemente sólo existe este primer boceto de la versión española.

Ojalá que algunos de vosotros se olvide con estas imágenes durante una hora de la gran pesadilla que todos estamos viviendo".