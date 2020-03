“Frío y deporte”, la extraña receta contra el coronavirus de Bielorrusia

Bielorrusia tiene la solución contra el coronavirus: “¿No ves al virus volando por aquí, no? Yo no. Esto es un freezer. Buena salud. El frío, el hockey y el deporte son los mejores remedios contra los virus”, aseguró su presidente Alexander Lukashenko después de vestirse y disputar un partido de hockey. Es su remedio para no detener el país: Los deportes, especialmente los deportes de hielo, son la mejor medicina antivirus. En Bielorrusia, donde solo hay 88 casos de contagio según la estimación oficial, seguimos viviendo normalmente: no hay actividad cerrada y los campeonatos de todos los deportes se llevan a cabo regularmente”.

Pero es que también siguen los deportes que no son sobre hielo, como el fútbol: «Hemos tomado todas las medidas recomendadas por el Ministerio de Deportes. Todos los que están en contacto con los hinchas llevan guantes», asegura la Federación de fútbol,

La liga bielorrusa, única 'superviviente' que sigue 'inmune' a la pandemia del coronavirus, completó este domingo la segunda jornada, tras la cual cuatro equipos encabezan la clasificación con pleno de victorias.

La victoria este domingo del Isloch Minsk Raion en el campo del Smolevichi (0-1), con gol del guineano Momo Yansane, le sitúa en el grupo cabecero igualado con el FC Minsk, el Energetik Bgu Minsk y el Torpedo Zhodino.

En el otro encuentro dominical de esta segunda jornada, que comenzó el viernes, el Neman Grodno derrotó por 2-0 al Vitebsk, con lo que este último perdió la oportunidad de unirse al cuarteto que comanda la tabla.

La liga bielorrusa es uno de los campeonatos menos conocidos del fútbol europeo. El estadio con más aforo tiene capacidad para 22.000 espectadores. Pero en estos días en los que las demás competiciones domésticas del Viejo Continente están detenidas por la pandemia del COVID-19 se ha convertido en el 'refugio' de los seguidores del fútbol en directo.

De momento, el coronavirus no está siendo un obstáculo para que continúe esta competición entre dieciséis equipos que ha adquirido una relevancia y un protagonismo inusitados.

El Dinamo Brest, defensor del título, se encuentra en la quinta plaza con cuatro puntos tras lograr un triunfo y sumar un empate. La tercera jornada está fijada para el próximo fin de semana, de nuevo entre el viernes y el domingo