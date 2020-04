Rustu, ex portero del Barça, en plena pelea contra el coronavirus: “Su piel se volvió gris”

El turco Rustu Recber sigue peleando contra el coronavirus. Ingresado desde hace días, su estado ha empeorado y su mujer Isil, a la que muchos medios de su país “acusan” de ser la que le ha contagiado el COVID-19, aunque ella ha dado negativo en las pruebas, está definiendo cómo va la lucha que está librando el ex portero del Barcelona. “Esta es la batalla de un ser vivo contra un nuevo virus que no es conocido por el cuerpo humano... No insista en ver los síntomas como un resfriado normal”, asegura en sus redes sociales, según recoge el portal “Fanatik”. “Como con todo, la detección temprana es muy importante. No se queda en la garganta y la nariz durante días, se mueve rápidamente a los lugares que ama, a los pulmones, y al instante se multiplica y comienza la neumonía. Entonces, las primeras 72 horas son muy críticas. La fiebre fue fría durante días y horas como la malaria. Síntomas extraños que no se han experimentado, sentido o visto antes. Debilidad, fatiga, pérdida de apetito”, insiste Isil.

“Piel y labios grises. Dificultad para respirar, tos que no termina, no habla, pulso irregular. Protocolo estatal de medicamentos especiales y hay que luchar fuera de casa, lejos de su familia”, sigue con su descripción la esposa del que fuera guardameta del equipo azulgrana durante una temporada, en la que empezó como titular, pero acabó cediendo el puesto a Víctor Valdés tras una lesión. Tiene 46 años. Se retiró en 2012 y fue 120 internacional con Turquía, país con el que quedó tercero en el Mundial de 2002.