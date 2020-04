Un jugador del Manchester City monta una fiesta con prostitutas la noche antes de pedir que la gente se quede en casa por el coronavirus

Escándalo en Inglaterra en pleno confinamiento por el coronavirus. Kyle Walker, lateral derecho del Manchester City, colgó un vídeo en las redes sociales pidiendo a la gente que se quede en casa, que se lave las manos. Hasta ahí, todo correcto, lo han hecho muchos famosos para concienciar a la población. Pero en el caso del futbolista no predicó con el ejemplo. Según publica The Sun, el defensa y un amigo montaron una fiesta la noche anterior del mensaje con prostitutas. El periódico inglés da detalles de lo sucedido, al parecer contados por Louise McNamara, de 21 años, una de las prostitutas que participó, junto a otra brasileña de 24 años. Llegó a la casa del futbolista a las 10:30 de la noche y se marcharon a las dos de la madrugada. Les pagaron 2.500 euros antes de entrar a la habitación. “Por un lado, está invitando a extraños a su casa a tener relaciones sexuales, y al día siguiente está dando conferencias a todos sobre la necesidad de mantenerse a salvo. Es un hipócrita y pone a las personas en riesgo”, declaró McNamara en The Sun.

La joven, que estudia criminología en la Universidad Metropolitana de Manchester, asegura que recibió una llamada de su jefe diciéndole que un cliente de alto standing estaba “buscando a alguien con clase”. El futbolista intentó mantener en secreto su identidad, pero lo acabaron reconociendo. Incluso le hicieron algunas fotos que están circulando, en ropa interior y con un fajo de billetes.

Walker pidió disculpas en un comunicado. "Quiero disculparme con mi familia, amigos, club de fútbol, ​​seguidores y el público por decepcionarlos. En este momento, hay héroes que marcan una diferencia vital para la sociedad, y he estado ansioso por ayudar a apoyar y resaltar sus increíbles sacrificios y su trabajo para salvar vidas durante la semana pasada. Mis acciones están en contraste directo con lo que debería haber estado haciendo con respecto al confinamiento”. Su mensaje en las redes sociales el día después del “incidente” fue este: