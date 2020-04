El primer tenista (sólo hay dos) que ganó a Nadal en Roland Garros describe cómo fue la enfermedad que acabó con su carrera

“Behind the racquet” (detrás de la raqueta) es un proyecto del tenista estadounidense Noah Rubin para acercar a los jugadores y jugadoras a los aficionados. Cuentan en Instagram historias más allá de la pista, sus lesiones, etc... En la última edición el protagonista ha sido Robin Soderling, tenista sueco que llegó a ser el cuatro del mundo, que ganó diez títulos y que es recordado por ser el primero y casi el único (después lo conseguiría Novak Djokovic) en ganar a Rafa Nadal en Roland Garros. Fue en cuatro sets en los octavos de final de 2009, año en el que perdió la final con Federer. En 2010 también llegaría al encuentro definitivo, y ahí Rafa tendría su pequeña venganza. Soderling fue desapareciendo del circuito por culpa de una enfermedad, una mononucleosis. Así lo cuenta él mismo en “Behind the racquet”:

"Fue extremadamente difícil tomar la decisión de retirarse. Jugué mi último partido cuando sólo tenía 27 años. En mi cabeza me quedaban muchos años más en el tenis. Estaba en la cima de mi carrera cuando enfermé de mononucleosis, que fue alrededor de dos años antes de retirarme. Durante mucho tiempo antes de que me lo diagnosticaran, estaba estresado, cansado y realmente descuidado. Pese a todo esto seguí jugando. Enfermé todo el tiempo porque mi sistema inmunológico estaba débil, pero seguí jugando. En el fondo de mi mente, sabía que algo andaba mal, pero todas las pruebas que me hicieron los médicos salieron bien. A pesar de que estaba jugando bien, todo era un arriba y abajo, hasta que obtuve la mononucleosis.

Siento que la combinación de mi sistema inmunológico malo y el sobreentrenamiento serio me afectaron. Una mononucleosos era lo último que podía manejar mi cuerpo. Los médicos dijeron que lo obtuve por primera vez en Indian Wells de 2011. Al principio no fue tan malo, pero empeoró después de mi último torneo en Bastad. No salí de mi casa en seis meses. Después de aproximadamente un año, comencé a sentirme mejor. Entrenaba un poco, aumentaba la intensidad, y luego volvían los síntomas. Me cansaba mucho y la fiebre volvía. Siguió así durante años y fue realmente frustrante. Traté de regresar tres años separados, y todos fallaron. Acepté que tal vez nunca podría volver. Cuando tomé la decisión de parar finalmente fue difícil pero también sentí un poco de alivio. No tuve que luchar para volver y vivir en esta incertidumbre. Después de tomar la decisión, finalmente pude aceptarlo y descubrir cómo vivir mi vida nuevamente. Fue un sentimiento extraño. Durante los primeros seis meses no me importaba el tenis, fue un buen descanso. Cuando enfermas de verdad empiezas a darte cuenta de que tu salud es lo más importante.

Es una locura porque durante mi carrera el tenis era lo único que me importaba. En este punto sólo me importaba mejorar, era simple. Después de algún tiempo, estaba viendo tenis en la televisión, viendo jugadores contra los que jugaba. Deseaba estar nuevamente en la cancha, compitiendo. Fue mentalmente duro. Mi primer año fuera no hice ninguna actividad física porque no quería agravar nada. Me llevó unos cinco años volver a un punto en el que podía entrenar como quisiera. En este momento sentí que había sido un período demasiado largo para volver al tenis.

Vivía en una burbuja donde todo era tenis

No culpo específicamente a nada de lo que hice. Ser un atleta superior en cualquier deporte no es fácil. Hay momentos en que me culpo a mí mismo. Hubo momentos en mi carrera en los que desearía haber podido dar un paso atrás o no tomarlo tan en serio. Vivía en esta burbuja donde todo era tenis. A medida que pasaron los años, y a medida que fui mejorando, me llevé más y más cosas que disfrutaba hacer. Pensé que esto era lo que tenía que hacer para ser lo mejor que podía ser. Valía la pena si ganaba mis partidos y el ranking mejoraba, pero si no lo hacía, sentía que todo estaba jodido. Es fácil ver el tenis de manera diferente después de tu carrera. Ahora lo veo sólo como un deporte. Mi mayor problema fue no tener ese interruptor de encendido y apagado. No podía cambiar mi mentalidad entre partidos, prácticas y situaciones fuera de la cancha. Sabía muy bien qué largas son las temporadas de tenis, que básicamente no hay temporadas bajas. El tenis no hace que sea fácil “apagarlo” y tienes que encontrar formas durante la temporada para cuidarte realmente, cuidar tu cuerpo y descansar.

Miro hacia atrás y deseo tener algo más que tenis. Ojalá pudiera haber estudiado al menos algo alrededor de los 20 o 21 años cuando ya comenzaba a pensar en la vida después del tenis. La carrera de tenis de cualquiera no es muy larga, siempre habrá un después y llega más rápido de lo que piensas. Tener algo más para dejar de pensar en el tenis a veces te permitirá sentir menos presión. Pensé que tenías que ser serio todo el tiempo, que sólo debías pensar en el tenis. Tienes que respirar tenis. No necesariamente creo que sea la forma correcta. Está bien si tu mente está en otra parte para respirar un poco.

No veremos a nadie volver a ganar doce Roland Garros

La gente siempre habla de cuando vencí a Rafael Nadal en el Abierto de Francia 2009. Por supuesto que fue un gran sentimiento. No creo que nadie en el mundo esperaba que ganase ese partido. Fue difícil porque justo después de estrecharle la mano me di cuenta de que no eran las finales. Pensé para mí mismo: “Está bien, no seas tan feliz, no te relajes demasiado”. No quería ser el tipo que venció a Rafa, pero luego perdía en la final. Sólo quería mantener la concentración porque si te relajas aunque sea un poco, pierdes un partido, como una final de Grand Slam, fácilmente. En ese momento no me di cuenta de cuán grande fue el logro.Recuerdo volver al vestuario y recibir unos 350 mensajes de texto. Comencé a sentir que esto era una gran cosa. Aprecio todo el apoyo que recibí ese día y sigo obteniendo por ganar ese partido, pero la historia más grande es Nadal. Nunca veremos a nadie ganar 12 Roland Garros de nuevo.