Pablo Carreño, actual número 25 del mundo, señaló este miércoles en una videoconferencia, que los jugadores de tenis también son autónomos y que algunos de ellos, como el resto de los trabajadores, lo pasan mal ahora con el cese de actividad por la pandemia.

“Nosotros, aquí en España somos autónomos. En mi caso he ganado suficiente dinero para aguantar durante un tiempo. Pero tengo amigos que están viviendo de sus padres”, dijo Carreño.

Así se expresó el jugador gijonés en un coloquio organizado por la Federación de Tenis de Madrid, y moderado por el entrenador Oscar Burrieza, en el que también participaron los españoles Lara Arruabarrena y Daniel Caverzaschi, el británico James Ward y el italiano Paolo Lorenzi, bajo el lema "Suspendido el tenis profesional, hablan los jugadores".

“Como todos los autónomos que no podemos trabajar ahora, nuestros ingresos son cero y los gastos siguen llegando, hipoteca, comunidad, preparador físico, la academia donde entreno. Son momentos muy difíciles”, dijo Pablo.

"En la sociedad en la que vivimos se ve a los deportistas como privilegiados, con casas grandes y vida bonita, pero también hay jugadores con menos ingresos o recursos como puede ser cualquier otro autónomo", aclaró.

Desde Barcelona, donde se encuentra confinado, Carreño comentó también que "hay comunidades en España en las que el tenis está muerto", y que se necesita una base de torneos "como la que tiene Italia, con 'futures', 'challengers', y Wta. El tener un canal (de televisión) de tenis como tienen ellos hace que el tenis se vaya viendo a diario. Es un sistema para nutrirnos unos de los otros", continuó.

También se refirió Carreño a la necesidad de disponer de más centros similares al CAR. "Para que los jugadores de primer nivel pudieran ir a entrenarse cuando quisieran. Y los más jóvenes también. Eso ayudaría también a la federaciones y Comunidades Autónomas que no tuvieran muchos recursos", apuntó.

Carreño, como casi todos los participantes en el coloquio, ve difícil que el tenis profesional pueda disputarse este año.

"Hay que esperar y que esto se alargue lo menos posible, porque luego recuperar el nivel será complicado. El 13 de julio (fecha tope hasta el momento) es casi imposible. Ojalá que descubran una vacuna para que el circuito vuelva a funcionar este año. Pero creo que no se va a poder", dijo.

El jugador gijonés también se refirió a la puesta en escena del Mutua Madrid Open Virtual Pro. "Creo que participarán, no los mejores, sino los que más venden. Jugadores 'top' a nivel mediático y de diferentes países para promocionarlo. En estas competiciones se buscan otras cosas", aseguró.

Desde Tolosa, Lara Arruabarrena, 78 de la WTA, también se mostró pesimista sobre el futuro del tenis esta temporada. "Lo malo y lo bueno es que es un deporte global y cada país está en una fase diferente del virus, y así es difícil", dijo.

"Yo creo que no se va a jugar más este año, y si se juega algo, es una recompensa que me llevo, y bienvenido sea. Lo del 13 de julio lo veo bastante difícil. Tengo claro que cuando vuelva a coger la raqueta me va a salir una ampolla que no veas", bromeó.

Lara tuvo el tiempo justo para llegar desde el extranjero a Barcelona y tomar un coche para refugiarse en el domicilio familiar. Allí hace físico, “con un Trx y unas gomas en un balcón” donde puede hacer algunos esprint, “pero de tenis nada, no tengo ni una pared y si juego al fútbol mi madre me echa de casa”, comentó.

En Madrid, Dani Caverzaschi, que representó a España en los Juegos Paralímpicos de Verano 2012 y 2016, también se ha pertrechado como ha podido, aunque ha sufrido algún incidente doméstico. "Anteayer rompí el parqué de casa, porque salieron volando las pesas de la barra", dijo Dani, quien en la línea de los anteriores se mostró algo escéptico.

"Africa y Suramérica van atrasados con respecto de nosotros (al contagio). No se puede hacer un torneo internacional si hay partes afectadas. Lo veo negro. Lo mismo estamos todo el año de pretemporada. Hay que aceptar y adaptarse. Tengo claro que el primer día voy a matar muchos 'topos'", señaló respecto a su toque con la raqueta.

Daniel acaba de terminar un curso de emprendimiento y destacó el proyecto de su entrenador Ana Salas, Fundación Bepro Deporte España, que ayuda a conseguir becas y recursos para deportistas en España.

Desde Londres, James Ward, ganador de la Copa Davis con su país en 2015, mostró la replica de la Ensaladera que obtuvo en esa ocasión y se lamentó que de momento no han recibido ayuda alguna de su Asociación, pese a que Wimbledon percibirá unos 114 millones de euros por la indemnización por su cancelación, gracias a un seguro.

"Esperemos que nos ayuden con cualquier cosa", dijo. También comentó que había hablado por teléfono con Andy Murray, y que le había sentido bien para regresar en cuanto pudiera. Además felicitó la labor social de Nick Kyrgios. "Es buen chico, lo que hace en la pista a veces son tonterías y a veces algo más, pero en estos tiempos difíciles, lo único que se le puede es felicitar" dijo.

Paolo Lorenzi dio envidia al resto, porque se encuentra confinado en Miami. "Para nosotros la situación es un poco mejor, se puede ir al parque, tengo un pequeño gimnasio y una cancha privada. Tenemos un poco más de suerte. Aquí hace 30 grados, el confinamiento es un poco diferente", dijo.

“El problema es que no sabemos cuando vamos a regresar. Quiero pensar que en el verano empezaremos de nuevo, no se si en Europa o Estados Unidos”, comentó el veterano jugador de 38 años, que no pierde la moral.