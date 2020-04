Ronaldo Nazario organizó en Instagram una conversación con antiguos compañeros de equipo, del Rea Madrid galáctico y estuvo hablando con Casillas, que explicó su susto con el corazón: “Lo mío fue un susto tremendo. Tuve suerte que me pasó en el campo de entrenamiento y fue lo que me salvó la vida. Estaré siempre agradecido a los médicos. Si me llega a pasar en otro sitio seguramente no estaría ahora hablando contigo”.

Ronaldo habló de las lesiones: “Me dieron guerra durante muchos años. El Mundial y luego el Madrid fue una segunda vida para mí” y de Madrid: “La combinación de ciudad y equipo no hay mejor que la de Madrid y el Madrid. Fue unas de las mejores épocas, si no la mejor, de mi carrera”.-

Casillas recordó el estreno del brasileño: “Paré un penalti antes de que entrases tú el día de tu debut, un minuto antes, aunque lo hice yo. Era un privilegio tenerte en el Madrid. Con tu cariño y tus maneras te ganaste el hueco de todos. Fue una época muy buena”.

Ambos, además bromearon. Casillas explicó que no se podía salir a la rúa y Ronaldo le dijo que bien hablas portugués.

Casillas le elogió: “Tú sí que hablas de todo”

Ronaldo: “Ahora que no está mi mujer, puedo hablar”

Casillas, riéndose: “¡Qué suerte tienes!"