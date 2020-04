La anécdota de Nadal con los videojuegos: ¿por qué elegía a Federer para jugar y no a sí mismo?

Rafa Nadal no se ha querido perder el primer Mutua Madrid Open virtual (aquí todos los detalles: fechas, formato, participantes confirmados...), que se disputará entre el 26 y el 30 de abril: un videojuego que recrea a la perfección la pista Manolo Santana para hacer un torneo con el mando de la Play en lugar que con la raqueta. El actual número dos del mundo es aficionado a los videojuegos y en 2010 dejó una anécdota durante el Abierto de Australia. El español ya había sido número uno del mundo y ya había ganado los cuatro Grand Slams (cerró el circulo precisamente en Melbourne un año antes) e incluso había sido campeón olímpico en Pekín 2008, su leyenda ya tomaba forma, y en la entrevista a pie de pista con Jim Courier tras un partido, le preguntó precisamente por esta afición y por el avatar que elegía, pensando lógicamente que la respuesta iba a ser que el suyo... Pero no, dijo que a Federer, y lo explicó: “No sé si es así en la realidad, yo creo que no, pero el que hace los juegos me ha hecho sólo defensivo. Estoy dos metros detrás de la línea y así es imposible hacer un winner. Sólo corro. Así que prefiero elegir a Roger”.