Nadal será uno de los participantes del Mutua Madrid Open virtual

El cartel del Mutua Madrid Open Virtual Pro, el torneo que se disputará entre el 27 y el 30 de abril con un videojuego de tenis, para “sustituir” de alguna manera al Masters 1.000 de la capital, una de las citas que el coronavirus se ha llevado por delante, tendrá una participación de lujo y un gran protagonista, el habitual en la Caja Mágica: Rafa Nadal. El balear, aficionado a los videojuegos, será la gran estrella del torneo virtual, pero no la única, ya que hay ocho jugadores confirmados: Rafael Nadal, Andy Murray, John Isner y Lucas Pouille para el cuadro masculino; y Kiki Bertens, Angelique Kerber, Carla Suárez y Fiona Ferro para el femenino.

El COVID-19 tiene paralizada prácticamente la vida, y, por supuesto, el mundo del deporte. La fecha oficial de parón del tenis es hasta el 13 de julio, aunque lo lógico parece ser que vaya más allá. Incluso hay quien piensa que no habrá más torneos en 2020, lo que no resulta del todo descabellado dada la situación. El gusanillo, de alguna manera, se puede quitar con este torneo virtual del que el Mutua Madrid Open, que tendría que haberse jugado entre el 1 y el 10 de mayo, es pionero. El estadio Manolo Santana será recreado con todo detalle para cambiar la raqueta por la PlayStation 4. Rafa es el tenista con más títulos en la historia del torneo capitalino, con un total de cinco (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017), donde es el ídolo: sus partidos suelen llenar la pista central y el “Vamos Rafa” es uno de los gritos de guerra del público, que lo repite decenas de veces durante cada encuentro. Del 27 al 30 de abril el zurdo buscará su primer título on line. “Desde el confinamiento y con los ánimos que nos estamos dando, feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo”, dijo Nadal, competitivo siempre, tanto en Roland Garros o Wimbledon como en las pachangas futboleras con los amigos, porque sólo así se llega donde él ha llegado. “No sé yo qué tal se me dará, pero espero estar con vosotros y sentir vuestro apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual”, insistió.

El cuadro femenino estará liderado por la vigente campeona, la holandesa Kiki Bertens. “Creo que es una iniciativa divertida por una gran causa. Echaré de menos jugar en Madrid este año, ya que me encanta el torneo, pero haré todo lo posible para competir desde el sofá de casa en el juego Tennis World Tour”, aseguró. La guerra psicológica entre los participantes ha comenzado. “Aunque no soy un gran jugador de videojuegos, ¡entrenaré para no avergonzarme! Me encanta la creatividad de la organización y es muy importante que las ganancias ayuden a combatir el virus”, afirmó Isner. Porque el torneo contará con una donación de 150.000 euros en ambos cuadros (ATP y WTA), del cual los ganadores podrán decidir la cantidad que entregan a los tenistas con más problemas económicos actualmente y, adicionalmente, un total 50.000 euros que irán destinados íntegramente a reducir el impacto social de la pandemia de la COVID-19.

El formato del torneo será así: 16 participantes individuales (ATP y WTA) repartidos inicialmente en cuatro grupos. De esa fase de liguilla, saldrán los clasificados para los cuartos de final, que se celebrará durante cuatro días de competición. Todos los aficionados podrán seguir el desarrollo del torneo a través de Internet, por televisión y en las redes sociales del Mutua Madrid Open con una espectacular producción que contará con narración y comentarios de todos los partidos, así como programas análisis, resúmenes y entrevistas con los ganadores después de cada encuentro.