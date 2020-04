El magnate británico Bernie Ecclestone, exdirector ejecutivo de la F-1, ha afirmado que los dirigentes de la empresa Liberty Media “tendrían que cancelar” el Campeonato del Mundo “ahora mismo y para toda la temporada”, debido a la incertidumbre por la pandemia de COVID-19. “Tendrían que cancelar la Fórmula Uno ahora mismo y para toda la temporada. Después de todo, nadie sabe exactamente lo que sucederá a continuación. Y al final, los políticos son los que deciden”, ha comentado Ecclestone en una entrevista con el canal televisivo Sport1.

“La gestión de crisis en Australia no funcionó. No hubo comunicación ordenada hasta la cancelación final de la carrera. En principio, esto ha continuado hasta el día de hoy. Y eso incumbe a todos los responsables”, ha añadido sobre la actitud de Liberty Media. “Nadie volverá a hacer eventos importantes mientras exista un riesgo. Nadie asumirá esta responsabilidad. La gente de Liberty cree que sabe lo que está haciendo. Pero la Fórmula Uno tiene un ADN europeo. No puedes dirigir todo y a sus protagonistas como si fuera fútbol o baloncesto. Hay demasiada charla, pero muy poco fondo”, ha lamentado.

“A menudo me han criticado por hablar positivamente sobre las dictaduras. Pero esto ha sido en parte incomprendido por mi humor británico”, ha reflexionado. “No quise decir que las democracias debieran ser abolidas. Claro que no. Pero sigo creyendo que debe haber individuos que tomen decisiones cuando importa”, ha dicho para establecer un paralelismo. “Esto se ha visto más que nunca durante la crisis del coronavirus. En la Fórmula Uno, en cualquier caso, la democracia nunca funcionó. Siempre me sentí como un emperador que tenía que hablar con príncipes que pensaban sólo en sí mismos. Para su propio beneficio, pero no para todo el país. Así que a menudo tenía que soltar alguna palabra de poder o asustarlos. De lo contrario, nunca habría funcionado así con la Fórmula Uno”, ha admitido.

Los motores híbridos, un error

Ecclestone ha analizado el “gran circo” tras adoptar motores híbridos. “Después de su introducción en 2014, me di cuenta de que todos cometimos un error. En Mercedes eran irremediablemente superiores e imbatibles. Esto seguirá siendo así mientras se utilicen estos motores”, indicó Ecclestone.

“Una cosa está clara: no importa qué equipo gane con su motor, Mercedes siempre estará detrás del éxito”, ha añadido, restando importancia a los rumores en torno a las oficinas de Mercedes. “Sin duda encontrará un comprador que continuará con éxito el equipo”, ha subrayado sobre la escudería que tiene al piloto británico Lewis Hamilton como gran aval. “Lewis ha tenido mucha suerte hasta ahora, siempre ha tenido el mejor coche y el mejor equipo; lo mejor en todo. No tienes que preocuparte por él”, ha augurado Ecclestone antes de opinar sobre otros pilotos de enjundia. “Vettel está subestimado. Tiene el gen competitivo que los conductores solían tener”, ha elogiado al alemán de Ferrari.

“Cuando lo vi por primera vez en los entrenamientos del viernes en Turquía en 2006, lo supe. Porque podía verlo en sus ojos. La F-1 necesita un Sebastian que gane. Hizo poco el año pasado, pero lo conozco y no hay razón por la que no consiga los siete títulos de Michael Schumacher, además de Lewis”, ha insistido.

También ha dedicado elogios a Max Verstappen (Red Bull) y a Charles Leclerc (Ferrari). “Cuando conocí a Max, era barbilampiño. Pero pude ver que tiene algo especial. Desafortunadamente, ha madurado y ya no ofrece tanto entretenimiento”, ha bromeado. “Ganará el Mundial en algún momento, al igual que Leclerc”, ha concluido al respecto.