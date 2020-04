Hazard ha hablado sobre su confinamiento y lo que hace: “Hace bueno y nosotros tenemos un jardín y creo que hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Hacemos lo que podemos y jugamos bastante en el jardín y los niños siguen el colegio por internet”, ha dicho en una entrevista

Aún está recuperándose y sus hijos lo sienten cuándo juega con ellos: “No puedo enseñarles mucho porque como quien dice voy con una pierna y media”, comenta.

Hazard sabe que tiene que cuidarse con la dieta porque él es de coger peso enseguida. Ya este verano llegó al Madrid con algún kilo de más. También es verdad que lo pierde pronto. Pero sabe que tiene que vigilarse: “Para mí también es complicado. Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil”, asegura.