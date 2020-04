El vídeo viral del niño que imita a Messi y lo celebra como Cristiano Ronaldo

View this post on Instagram

سلام سلام سلام ما اومدیم با بیش از ۳۰ میلیون هدیه نقدی💰💵 توی این اوضاع بد قطعا خیلیا ها کارشون خوابیده و نیاز به حمایت برای پیج هاشو دارن تا اینترنتی کار کنن ، و خیلی ها درآمدشون به حداقل یا صفر رسیده💳💴 ⚡پیج‌ برتر یه کاری رو انجام داده که هم اسپانسرها از طرف شما حمایت بشن و هم هدیه ایی جهت تشکر به برندگان تقدیم کنه🎉🎁 حالا قوانین چیه؟ : ۱🌺پیج زیر فالو بشه @mosabegheyebartar ۲🌺 حالا تمام فالویئنگ های پیچ برتر فالو بشن💪🏻👌🏻 جوایز : نفر اول ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان نفر دوم ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان نفر سوم ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان نفر چهارم تا دهم هر نفر معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان و کلی هدیه نقدی به مدت ۳ روز که توضیحات داخل پیجشون داده شده.