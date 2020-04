La tenista Eugenie Bouchard ya anunció en Twitter que la cuarentena se le estaba haciendo muy larga sin pareja, así que como ya hizo una vez con un tuitero, ha aceptado tener una cita con un fan, a cambio de que este haga una donación de más de 2.500 euros contra el coronavirus. La última vez que Bouchard hizo eso, repitió varias veces con el tuitero con el que quedó

Bob, que así se llama el seguidor de la tenista, ha aceptado. Todo ocurrió en el Instagram de Alli Force. Allí se dieron las condiciones para la cita a ciegas: "También me estás ayudando, siendo como cupido para mí porque claramente necesito un novio. Así que estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Quiero ser parte de esto”, dijo la tenista con humor.

El asunto no acabó ahí. Bouchard hizo una petición extraña: que el pretendiente llevase papel higiénico. A lo que el tal Bob aceptó, aunque con una condición.

Donaría más dinero contra el coronavirus si Bouchard, durante la cita, pedía comida con acento británico: "¿Por qué me estás haciendo esto, Bob?. Me haces sentir culpable... siento que tengo que decir que sí porque es por caridad, pero también estoy muy incómoda. Voy a decir que sí, pero no tengo ninguna habilidad para imitar acentos”, aceptó ella.