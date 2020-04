La respuesta de Iker Casillas al presentador Jesús Vázquez al recordar una entrevista

El presentador Jesús Vázquez se ha puesto meláncolico en la cuarentena y ha empezado a recordar trabajos antiguos. Uno de ellos es una entrevista a un joven Iker Casillas, en 1999, cuando el guardameta empezaba su carrera en el Real Madrid. Era un Iker inocente, con cara de niño, sin saber lo que le esperaba, un portero con todo por hacer.

Iker ha recordado estos días, por el Día Internacional del Portero, lo que ha sido su carrera: “Esta foto me la mandaron hace tiempo", ha contado en Instagram junto a una foto de un niño en una portería:. Me gustó mucho. Me gustó porque refleja la realidad que a veces no se ve. Uno mismo puede llegar a olvidarse del camino recorrido cuando llegas a cumplir tus sueños. Ya desde pequeño aprendes a sentirte solo y responsable. Con frío o calor. Con lluvia o sol. Hoy es nuestro día. Hace 11 meses y 14 días que no puedo dedicarme a lo que más me ha gustado desde pequeñito, ser portero", escribió.

Y también ha respondido a ese ataque de nostalgia de Jesús Vázquez: “No me hagas esto”, le dice.