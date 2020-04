El mensaje de Casillas a Bartra seis años después del gol de Bale

“Le llegó el balón de Coentrao, lo empujó hacia delante y empezó a correr. Se fue por la izquierda de Bartra y el defensa del Barcelona sintió que se le escapaba la vida, su gol, su partido para la historia. Pero el balón se iba por delante y Bale le empezaba a ganar la carrera. Quiso chocar, quiso empujarle, quiso tirarle (...)La fuerza de Bale era superior. Le superaba”, se escribió en La Razón acerca de un gol que hoy cumple seis años y que ha sido uno de los momentos cumbres de Gareth Bale en el Real Madrid.

Hola crack @MarcBartra!! Cómo estás?? Te parece que esta tarde nos veamos por Instagram?? No para recordar nada, eh?? Abrazo — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 16, 2020

El equipo que entrenaba Ancelotti ganó la Copa del Rey al Barcelona en Mestalla con ese gol tan recordado del galés, se quitó un complejo y puso la semilla para la final de Champions que llegaría meses después y que ganaría en Lisboa al Atlético de Madrid.

“Bartra vio que no llegaba, que no podía. Bartra, el héroe del Barcelona, el único que había tirado a puerta, el que había metido de cabeza el gol, corría para atrás porque Bale se había dado un autopase y el defensa vio que se le iba, que no llegaba, ay, que no podía”, continúa la crónica de este periódico de una jugada asombrosa.

Desde la grada de Mestalla hubo un momento en el que no se vio al galés, que se salió del campo y volvió a entrar, fugaz y veloz: los periodistas dejaron de escribir y los aficionados dejaron de comer palomitas. Hizo frío en Mestalla esa noche de Semana Santa. Había hambre.

“Bale no se cayó por el empujón: llegó al área, libre, feliz, lanzado. Tiró al palo de Pinto. Gol”, se escribió en este periódico.

Seis años después, el futuro del galés es una incógnita.