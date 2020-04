Roberto Carlos: “En Madrid saben vivir la buena vida. Ahora todo se ha ido”

Roberto Carlos ha escrito Ubaté emocionante carta sobre Madrid, sus años en el Madrid y la actual situación:

"Ahora mismo, sin embargo, como la mayoría de la gente, no puedo ir a trabajar. En el último mes he salido de mi casa dos veces, y eso fue para ir al supermercado. Quedarme en casa todo el día me está haciendo caminar por las paredes. Pero por el momento, es lo correcto y lo que hay que hacer.

Las dos ocasiones en las que he salido, he echado una mirada alrededor y apenas he podido reconocer a mi ciudad. En cualquier día normal, en Madrid verás a personas mayores que caminan bajo el sol, a niños que corren, familias y amigos sentadas al aire libre en bares y restaurantes. Lo que quieras tener en la vida, lo puedes encontrar en Madrid: sol, deporte, cultura, vida nocturna, comida… ¡especialmente comida! Es un mundo aparte. Y la gente aquí sabe cómo disfrutarlo. Aquí saben vivir la buena vida, ¿sabes?

Pero ahora todo eso se ha ido. Las calles están completamente vacías.

Nunca había visto a Madrid así", escribe en The Players Tribune. Cuenta que su mejor día es la a victoria en la Séptima contra la Juve y que el día de su último partido contra el Mallorca sintió el cariño de la gente. Y vuelve a la situación actual: Habiendo dicho eso, quiero animar a la gente, tanto en Madrid como en el resto de los lugares, a ser optimista. Mi filosofía siempre ha sido de tratar de resolver los problemas con una sonrisa en mi rostro. Así que mantén la cabeza alta y mira hacia delante. Cree en ti mismo. Sé paciente. Permanece en calma. Y trata de ayudar a los demás.

Algunas cosas positivas han salido de esta pandemia. Estamos dándonos cuenta de que todos somos seres humanos con las mismas vulnerabilidades. “Nos hemos dado cuenta de que la familia es importante, de que los amigos son importantes, de que todos nos necesitamos los unos a los otros. También nos estamos dando cuenta de que algo tan simple, como unas pocas sentidas palabras en una videollamada, puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien más”.