El Iker Casillas más sincero: “Tenía miedo de caminar y dormir”

Iker Casillas aseguró que “está siendo una experiencia muy dura para todos” la que está viviendo a causa de la pandemia mundial del coronavirus y rindió “un sentido homenaje” a los fallecidos, agradeciendo “en nombre del fútbol” el agradecimiento sincero al personal sanitario que trabaja a diario.

"Está siendo una experiencia muy dura para todos, y quisiera rendir un sentido homenaje a quienes han fallecido a consecuencia de este terrible virus", aseguró Casillas a FIFA.

"En nombre del fútbol, les hago llegar nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal sanitario y al resto de profesionales dedicados a proteger nuestro modo de vida. Os quiero dar las gracias a cada uno de vosotros, de corazón", añadió.

Pero también en una entrevista en Portugal, Casillas contó cómo vivió su infarto:“Algunas cosas han cambiado, principalmente en mi cabeza. Empecé a valorar más los momentos. A veces, nosotros, los jugadores, no valoramos lo que tenemos y no creemos que podamos hacer felices a mucha gente y eso ha cambiado un poco”, aseguró en el programa FC Oporto en casa.

Fue muy sincero: “Hay que ser realista. Lo más importante es mi salud. Después del ataque al corazón, estuve triste durante aproximadamente un mes, tenía miedo de caminar, dormir y hacer algún esfuerzo físico. Era imposible. Ahora no, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hacen sentir bien. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer”, ha asegurado.