Esteban Ocon es piloto de Fórmula 1 con Renault y en una entrevista en Le Mag Sport Auto ha contado quién es el piloto con el que más y mejor compitió: “El piloto con el que más disfruté pelear, creo que fue Fernando Alonso. En 2017 tuvimos muchas batallas juntos. Él es un piloto impresionante en sus movimientos al adelantar, en las decisiones que deben tomarse en ese momento. Es realmente bueno pilotando y pelear con él. Siempre es un juego duro pero justo. Es muy bonito pelear con él”, aseguró. Y le echa de menos: "Es una pena quese fuera de la Fórmula 1. Sería genial volver a verlo. No sé cuáles son sus planes para su carrera y qué quiere hacer en el futuro. Pero, ¿por qué no?”, expresó.

También el expiloto inglés Jenson Button se deshizo hace poc en elogios en su compatriota Lewis Hamilton y en el español Fernando Alonso, piloto con los que compartió ‘box’ en McLaren y ambos de “un talento inmenso, en maneras muy diferentes”.

El campeón del mundo de la F-1 de 2009 eligió para ‘Sky Sports’ sus pilotos predilectos y empezó su lista con el actual gran dominador del Mundial y con el ovetense. “Me gustaría meter a Lewis y a Fernando Alonso. He sido compañero de equipo de ambos y ambos tienen un talento inmenso, de maneras muy diferentes”, explicó. Los dos siguientes en la lista son el alemán Sebastian Vettel y el neerlandés Max Verstappen. Del primero destacó que “ganar cuatro títulos seguidos fue algo grande”. “Ahora está sufriendo un poco y ha cometido errores tontos contra un compañero de equipo muy competitivo, pero creo que eso le convertirá en un mejor piloto en el futuro”, opinó. Con el de Red Bull no coincidió en la pista “muchos años”. “Pero ver sus actuaciones en condiciones difíciles como en Brasil 2016, es algo que está fuera de este mundo, asombra lo que puede hacer con un coche”, indicó. Por último, el inglés se queda con dos pilotos consagrados cuando él empezó como el finlandés Mika Hakkinen y “obviamente el gran Michael Schumacher”. “Siempre me resulta difícil comparar a alguien como Fangio con alguien como Lewis. Están separados por décadas, y es un deporte completamente diferente”, reconoció Button sobre sus elecciones.