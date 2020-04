Así ha sufrido Pepe Domingo Castaño coronavirus: “No lo he pasado tan mal en mi vida”

Pepe Domingo Castaño, el periodista deportivo ha vuelto a hablar hoy en la Cope: "He estado dos semanas muy mal, no comía, no dormía… Tenía la sensación de estar fuera del mundo”, dice. Aunque no se ha hecho el test, cree que ha pasado el coronavirus:“Le cogí miedo a ir al médico y me quedé en casa, lo pasé muy mal, era un bulto en la cama”,.

Aún no está recuperado del todo: “Me falta recuperar la voz que todavía no la tengo como quería, pero ya estoy bien”, cuenta.

A sus 77 años el periodista deportivo forma parte del grupo de riesgo ante la enfermedad. Son los mayores lo que más están sufriendo la letalidad de un virus por ahora casi incomprensible para los médicos.

El problema no es sólo que el coronavirus haya superado a los hospitales y su capacidad, es que muchas personas no están yendo a ver al médico porque temen que si van al hospital puedan acabar con el virus, lo que sería peor.

Uno de los avisos de las autoridades sanitarias es lo que puede pasar si las personas mayores deciden por cuenta dejar de pasar las revisiones y ese puede ser uno de los efectos colaterales del coronavirus.