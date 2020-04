Djokovic no se quiere vacunar contra el coronavirus

El tenis es uno de los deportes que más difícil tiene volver a la competición en esta crisis por el coronavirus. Es un deporte global, como la pandemia, donde cada semana se juega en una ciudad, se cambia de país o incluso de continente. Los torneos están parados oficialmente hasta el 13 de julio, pero la fecha va a ir más allá, incluso se piensa que ya no habrá más partidos en 2020 o que no podrá reanudarse hasta que no haya una vacuna, y aquí es donde Novak Djokovic, el número uno del mundo, puede encontrar un problema. En esta globalidad, mientras no haya cierta libertad y seguridad para poder viajar sin riesgo de contagio es complicado que regrese el tenis. “Soy el primero con esta incertidumbre. ¿Cómo hacremos con los viajes? Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a hacerme vacunar para viajar”, aseguré Nole en una conexión telemática con varios deportistas serbios. “Si esa va a ser la regla, ¿qué va a pasar? Entonces tendría que decidir si voy a someterme a eso o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si va a cambiar”, añadió.

Lo cierto es que todavía no hay una vacuna contra el coronavirus.