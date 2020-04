Arbeloa ha hablado de su relación con Casillas y Piqué: "Da un poco de morbo. Siempre hemos tenido una muy buena relación. Como con mucha gente puedes tener roces o momentos en que la relación no es la misma, pero no tengo ningún problema con él. Al contrario, es vecino mío y si algún día necesita huevos me puede llamar tranquilamente. Le veo muy bien de salud, que es lo más importante. Hemos sido compañeros muchos años en el Madrid y en la Selección y al final a pesar de los ronces que hemos tenido en algún momento prevalecen los buenos momentos".

Entonces en la entrevista de Post United en Youtube le han preguntado por Piqué:

¿También le daría huevos a Piqué?. “A Piqué también le daría huevos, claro que sí. Yo le daría huevos a cualquiera”, se ríe Hay que recordar que el ex futbolista del Real Madrid tuvo problemas con el portero cuando coincidieron en el Real Madrid y que sus enfrentamientos con el barcelonista fueron constantes.