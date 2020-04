Pedrerol: “No puede ser que un periodista gane más que un médico”

Josepo Pedrerol, presentador de El Chiringuito, ya tiene ganas de volver a plato, como ha reconocido en una entrevista a Ecoteuve: “Yo creo que en junio El chiringuito tiene que emitirse desde plató porque de cumplirse estas difíciles previsiones, LaLiga va a volver y los entrenamientos empezarán en mayo. En este sentido, Atresmedia ha hecho un buen trabajo de seguridad en sus instalaciones", asegura el periodista.

Ha seguido haciendo el programa, pero de otro modo: “A través de redes sociales, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, la gente nos preguntaba '¿por qué no volvéis si, en estos momentos tan difíciles, es cuanto más falta nos hace que nos arranquéis una sonrisa a las doce de la noche? Lo vimos día a día y nuestro productor Javi de la Peña se puso a trabajar y buscó una fórmula para estar desde casa con la gente, y a la semana estábamos en directo. Es un trabajo fantástico de todo el equipo”.

Además, hace una serie de reflexiones generales: ”No puede ser que un periodista gane más que un médico y no puede ser que un futbolista esté ganando lo que esté ganando ahora mismo y que un club de fútbol dedique el 70, el 80 o, incluso, el 90% de su presupuesto a pagar las fichas de los futbolistas. No puede ser que los derechos de televisión estén a ese nivel salvaje".

Y cree que el mercado va a cambiar: "No sé si la burbuja va a pincharse de alguna forma, pero yo creo que va a haber un antes y un después y que no va a haber grandes fichajes. Los clubes que salgan favorecidos de todo esto serán aquellos que apuesten por la cantera o por fichajes jóvenes y no por estrellas.