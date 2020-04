Xavi dijo que el Real Madrid tenía una suerte histórica y así explicó sus Champions. Siempre tirando una chinita.

Arbeloa le ha contestado: "Hay un refrán que dice 'al saber le llaman suerte'. Cuando no eres capaz de explicar que el único equipo en la historia que ha ganado cinco Champions (Copas de Europa) seguidas es el Madrid, que el único que ha ganado cuatro Champions en cinco años o tres seguidas es el Madrid... Ten en cuenta que en Champions nunca nadie había ganado dos Champions seguidas. Pues estos ganaron tres seguidas, cuatro en cinco años y bueno..."

Además, Arbeloa ha hablado de su mejor año: "2012. Fue el año que ganamos LaLIga de los récords, luego ganamos también la Eurocopa. Siempre tengo clavada la espinita de aquel partido contra el Bayern. Si me dieran la oportunidad de repetir un partido creo que sería ese. Fue muy duro porque veníamos de ganar al Barça 1-2 en el Camp Nou, a ellos les había eliminado el Chelsea, jugábamos en casa, lo teníamos todo para ganar, pero fue una pena cómo se escapó".

Y de su rival más pesado. “Uno de los más pesados, que no me lo esperaba, que solo jugué dos partidos contra él, pero que fue pesadísimo, fue Pato. Fue un futbolista que no llegó a ser lo grande que prometía pero esos dos días estuvo motivado. Y con Ronaldihno por la otra banda... Robben y Ribèry también eran muy cansinos. En la Premier me tocó varias veces marcar a Joe Cole, que era muy pesado también. Malouda era muy fuerte, rápido y potente. Pedro también en el Barcelona, siempre estaba en movimiento, era rápido, con las dos piernas...”.