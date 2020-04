El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en la mañana de hoy, ha establecido los criterios de clasificación para las competiciones europeas en caso de que las nacionales no puedan terminarse. En cualquier caso, esos principios no son únicos ni concluyentes y deben ser valoradas por las Federaciones. “El procedimiento de selección de equipos debe basarse en principios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Las Federaciones Nacionales y Ligas, por lo demás, deben tener la capacidad de decidir las posiciones finales en sus competiciones domésticas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada competición”, dice la UEFA, que deja la decisión en manos de los organismos nacionales.

“La determinación final de las plazas elegibles para las competiciones de clubes de la UEFA debería ser confirmada por los órganos competentes y pertinentes a nivel nacional”, dice el organismo europeo en un comunicado público. Y añade: “La UEFA se reserva el derecho de rechazar o evaluar la admisión de cualquier equipo propuesto por una Federación Nacional”.

La UEFA rectificará las decisiones de las organizaciones nacionales cuando la clasificación no se ajuste a criterios deportivos o exista “una percepción pública de injusticia”.

La UEFA insiste en la determinación de que la prioridad es acabar los campeonatos nacionales, sin dejar de lado la salud de los deportistas y de los que los rodean. “La UEFA insta a las Federaciones y a las Ligas Nacionales a explorar todas las opciones posibles para jugar todas las competiciones nacionales principales dando acceso a las competiciones de clubes de la UEFA a su conclusión natural”, explica. “Sin embargo, la UEFA subraya que la salud de los jugadores, los espectadores y de todos los que participan en el fútbol, así como del público en general, debe seguir siendo la principal preocupación en este momento”.

La organización que rige el fútbol europeo ha rebajado sus exigencias y ya contempla la posibilidad de que los torneos locales no terminen. Es el caso de Países Bajos, donde el Gobierno ha prohibido los eventos deportivos hasta el 1 de septiembre y la Liga se reunirá este viernes para decidir si concede el título al Ajax, primer clasificado cuando se interrumpió la competición.

Y si el calendario se aprieta demasiado, recomienda que se introduzcan variaciones en el sistema de competición para que los torneos puedan tener un final natural y la clasificación responda a criterios deportivos obejtivos. “El escenario ideal, si la situación pandémica lo permite, es que las competiciones actualmente suspendidas se finalicen permitiendo a los clubes clasificarse a las competiciones de clubes de la UEFA por mérito deportivo en su formato original. Si esta opción no es posible, en particular debido a problemas de calendario, sería preferible que las competiciones nacionales suspendidas se reiniciaran con un formato distinto, de manera que facilite a los clubes clasificarse por mérito deportivo”, recomienda.

La UEFA ha establecido también los criterios por los que una competición puede darse por concluida antes de tiempo. Son dos: “La existencia de una orden oficial que prohíbe los eventos deportivos, de modo que las competiciones nacionales no puedan completarse tiempo antes de que comience la siguiente temporada” y “problemas económicos insuperables que hagan imposible terminar la temporada porque pondría en peligro la estabilidad financiera a largo plazo de la competición nacional y/o de los clubes”.