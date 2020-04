Los dos fichajes que va a hacer el Real Madrid

No está claro cómo va a acabar la temporada, ni cómo va a empezar la siguiente, por lo que el mercado de fichajes es un misterio. Pero el Real Madrid tiene un plan: Pogba y Camavinga, según Le Equipe: “El club madrileño prioriza las llegadas de Pogba y Camavinga en el próximo mercado de fichajes. La ofensiva por Mbappé se aplazaría hasta 2021”, asegura el diario francés, traducido por el usuario de Twitter @ElTraductorZZ. La portada de Le Equipe es el Real Madrid va al ataque: “Con el objetivo de renovar su plantilla, tiene la intención de aprovechar el poderío financiero que tendrá este verano. [...] Si bien el club blanco parece resignado a esperar a Mbappé un año más, Pogba y Camavinga sí encajarían ahora en sus planes”.

Con Camavinga, un jugador para dar descanso a Casemiro, “no se ha llegado a un acuerdo entre el Real Madrid y el Stade Rennais”. De hecho, no hay ninguna negociación abierta entre ambos equipos y la vía no está tan libre. Es más, su llegaría dependería de Pogba. “Fichar a Pogba podría convencerle también de ir al Madrid». Aunque es un fichaje no sencillo: tiene dos años más de contrato, y «si se clasifican para la Champions, el jugador y sus representantes acordaron quedarse mínimo hasta 2021”, dice el periódico.

Más sencillo es lo de Pogba, en principio: "Sólo le queda un año de contrato con el Manchester United y su precio será más bajo que en 2019. Además, los dirigentes del club inglés ya se habrían hecho a la idea de separarse de Paul Pogba», cuenta el periódico francés del centrocampista galo,

Le Equipe se atreve a hablar de un cambio en el juego de Zidane con ambos ene el equipo: un «4-4-2 en el centro, 4-3-3 con Camavinga de pivote o 4-3-3 con ambos lanzados al ataque"