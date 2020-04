Lunes 20. Constitucional

Otra semana de virus. Otra semana “constitucional”, esto es, otra semana de “vivir” encerrados en casa. Que es otra manera de no vivir.

-Como salgas a la calle, te multan.

Lo constitucional, pues, es obedecer al Gobierno, obedecer a los “expertos” y “científicos” que asesoran a Pedro Sánchez y a sus ministros.

-Cuando termine todo esto o todo esto termine con nosotros…- he oído a uno de ellos.

Eso: ¿qué nos pasará, qué va a pasar? Se me ocurre que estamos viviendo el final de un ciclo y, por lo tanto, el comienzo de otro.

Insisto: sin el placentero y vicioso fútbol, la vida es tostón. El vicio que no hace daño físico ni daño moral, es otra forma de virtud. Lo admito. Soy un virtuoso de esos vicios: el deporte, el cine y la conversación.

-Conversar -opina mi amigo San Pedro- es a la vez vicio y arte.

Pienso que sí. Por cierto, ¿a qué no deja de ser curioso que muchos deportistas hablen mal de este Gobierno? Luis Enrique, el último: “Un país roto por culpa del populismo. Lo que necesita España es un Pacto de salvación nacional”.

Otra frase casi sorprendente, ésta , increíblemente, de Pedro Sánchez:

-Arrimar el hombro es el patriotismo que necesitamos.

¿Es también patriotismo gobernar con populistas, comunistas y separatistas? El verdadero patriotismo es gobernar con quienes aman a rajatabla la unidad de su patria.

Martes 21. Pactos

Ortega decía que el hombre es él y sus circunstancias. Circunstancialmente de acuerdo con el maestro. Luego, hay que inferir, el hombre es también él y su contrario o sus contrarios, como a diario demuestran la vida, la política y el fútbol. En el fútbol, Javier Tebas es el inmaculado contrario de Luis Rubiales, de igual modo que Luis Rubiales es el impenitente contrario de Javier Tebas.

-Verlos juntos, uno al lado del otro, en las “reuniones de protocolo”, es como ver juntos en los protocolos gubernamentales a Sánchez e Iglesias: a la legua se nota que se aguantan, pero no se tragan..

Como España, desde hace unas semanas, es la cosa de los pactos de Sánchez (“un pacto patriota de salvación”, que dice) y los pactos de Viana (Irene Lozano, Javier Tebas y Luis Rubiales), uno admira que uno de los Pactos de Viana sea la idea o sugerencia de la creación de “un código de buena conducta del fútbol”.

-En el Pacto de Viana, curiosamente, no ha habido sin embargo pacto sobre cómo deben finalizarse los torneos de fútbol.

Pongo la tele en este momento. ¡Oh, qué bien! Hay por fin pacto entre los contrarios Tebas y Rubiales. Las competiciones de fútbol se celebrarán. Olé. Seguro que el Atlético hará méritos en los últimos once partidos para estar en la Champions de la próxima temporada.

Claro que sí.

Miércoles 22. Hierbas

Bulos, rumores, mentiras, maledicencias: sin estas “hierbas”, el jardín de la vida sería otra cosa.

-Las malas hierbas, lamentablemente, forman parte del jardín de la vida.

El bulo, sin embargo, es detestable. Las mentiras, según. El rumor, inevitable. Las maledicencias, pecado mortal.

-Un bulo -me dice un compañero-. Pedro Sánchez va a dejar de mentir.

Mentira.

-A lo mejor CR7, a pesar de sus 35 años, retorna al Real Madrid.

Bulo.

Imposible el jardín de la vida calvo de bulos, mentiras y demás hierbas.

Jueves 23. Tiros

Pues sí: a falta de pan, buenos son los puntapiés de los diputados (entre ellos, naturalmente) en el estadio de los leones. El partido de ayer entre los padres de la patria (un decir) no fue ejemplarizante. Tiraron poco a gol.

-¡Apuntaste los tiros?

Algunos. Ahí van. Rufian: ”Yo no sé mucho de patriotismo". Casado: “Me duele España. Esto no va bien”. Baldoví, con camisa blanca y mangas arremangadas (en verano, lo veremos con taparrabos y toalla al cuello (no se dude): “Todo lo que nos llega de la derecha es odio”. Edmundo Bal: “¿Existe el comité de expertos? Parece invisible”. Otro, no apunté su nombre: "Usted, Sánchez, cree en la verdad de la mentira”.

Me interrumpe mi mujer:

-A comer. ¿Qué estás viendo?

-Los puntapiés de los diputados.

Displicente:

-Es natural, son políticos. Venga, a comer.

Viernes 24. Lombao

Bernardino Lombao no era mediocre.

-La mediocridad es la negación de la alegría y del sentido del humor.

Lombao, con 81 años, acaba de decirnos adiós:

-Ahí os quedáis- intuyo que pensó antes de irse.

Lombao fue genio y figura del deporte (decenios atrás). Balonmano, atletismo, profesor y “experto”, que se dice ahora, en casi todo lo que se propuso.

-Vivir -me dijo en cierta ocasión- es tratar de no pasar inadvertido y conseguir cosas.

Así veía la vida, así disfrutó de ella. Fue “entrenador físico” de José María Aznar.

-Aznar, que es un atleta frustrado -ponderaba sonriendo-, “trabaja” en la política y disfruta con el ejercicio físico.

No cuento su vida, tampoco sus éxitos. Están divulgados. Cuento, sin más, que supo triunfar, reír, ser compañero y pisar el planeta Tierra con alegría, bigote y mucha fe en él y en la vida.

Dios, seguro, lo tiene sentado en su podio de predilectos.