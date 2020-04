Kukoc, contra el documental de Michael Jordan

El documental de Jordan está despertando la nostalgia en muchos, pero eso no significa que esté gustando a todos. "Espero que los próximos capítulos se centren más en la parte triunfal del “Último baile” de 1997-98″, ha asegurado Toni Kukoc, al que no le parece bien cómo los primeros episodios buscan más el lado oscuro que el éxito: “Lo importante es que lo que resta de documental se centre en los éxitos que conseguimos, no en señalar a culpables o en buscar respuestas a por qué no ganaron ocho o 10 campeonatos. La gente fue feliz y no estaba disgustada por eso”, dice. Cree excesica la crítica a Jerry Krause, el mánager general: "”La gente que no vivió con nosotros ahora puede decir: 'Madre mía, Jerry destruyó el equipo por culpa de su ego. ¿Por qué lo desprecian? Él ya no está entre nosotros y no puede defenderse. Ganó seis anillos. Dime cinco personas que hayan conseguido lo mismo en el mundo, en cualquier deporte”,

Él le está agradecido: “Durante esos tres años en los que yo jugaba en Europa y él intentaba convencerme, su discurso fue firme. Siempre me decía: 'Tenemos un entrenador increíble, tenemos unos deportistas increíbles como MJ y Scottie, tenemos unos veteranos increíbles como John Paxson o Bill Cartwirght. Estaba muy orgulloso del equipo. Me explicaba lo mucho que disfrutaría jugando con MJ a un lado y Scottie al otro. En ningún momento: ‘Yo construí este equipo, yo gané esto’. Él siempre alababa a los jugadores, al equipo”.