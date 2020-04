La respuesta de los deportistas al plan de Pedro Sánchez de salir a hacer deporte el 2 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a partir del 2 de mayo se podrá salir para hacer deporte de forma individual y a dar paseos con las personas con las que convivamos si “la evolución de la epidemia es favorable”. Durante una comparecencia en La Moncloa, Sánchez también ha avanzado que el martes el Consejo de Ministros presentará un plan de descalada para todo el mes de mayo que será “gradual” y “asimétrico”, dependiendo de cada territorio, un plan en el que lleva tres semanas trabajando que está basado en el criterio de los expertos. “No vamos a recuperar de golpe toda la actividad y movilidad social. La vamos a hacer por etapas”, indicó Sánchez, quien aclaró que deberá estar coordinada con las mismas reglas. “La máxima será una: entramos juntos y vamos a salir juntos como país”. “Esta segunda etapa de transición está tan plagada de riesgos y peligros como la primera. No disponemos de un manual infalible”, resaltó el presidente del Gobierno.

Y el mundo del deportes ha reaccionado de distintas maneres: “Tras escuchar a Pedro Sánchez nos hemos dado cuenta de que los deportistas profesionales no vamos a tener ninguna prioridad. Mi padre me dice que él va a salir a la calle el mismo dí que yo...”, ha dicho el atleta Diego García Carrera en Onda Cero. “Los deportistas profesionales no haremos deporte ni un día antes que el resto de las personas...esa es la realidad”

“Lloro, que emosión”, ha escrito la jugadora de Waterpolo Patri Herrero

Ángel David Rodríguez ha hecho una predicción en Twitter: “Solo es intuición pero creo que los siguientes objetos de consumo van a reventar el mercado en la desescalada: Material de running y ciclismo. Bicicletas y patinetes electricos para ir a trabajar. Coches, especialmente de segunda mano así como motos en grandes ciudades”, y ha añadido: “Contenido a saturar redes: Podcasts para entrenamiento de nuevos runners. Fotos y videos de entrenamiento runner así como street workou”..