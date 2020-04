La promesa de Raúl González a la Tata, la abuela de Miguel Ángel Muñoz

La abuela del actor Miguel Ángel Muñoz se ha convertido en una de las grandes protagonista del confinamiento por su buen humor.

Ahora ha recibido la sorpresa de la visita por Instagram de Raúl González. No podía más de la alegría al ver al gran capitán del Real Madrid y ahora entrenador del Castilla hablando con ella y prometiéndola una visita al césped del Bernabéu.

“Vamos a ir al Bernabéu y va a meter un gol”, le asegura Raúl

Ella casi no puede creerlo. Raúl le insiste en que van a hacer una jugada y va a acabar en gol. La emoción de la Tata no puede estar más alta_ “Cuánto honor para mí. Es lo máximo que me puede pasar”.

En Instagram escribió después cómo le había gustado la sorpresa. “Quién me iba a decir que a mis 95 años me iba a invitar Raúl González al césped del Bernabéu para meter un gol con su camiseta dedicada. ¡Qué felicidad! Gracias capitán y capitana Mamen Sanz. Besos a los niños y a vuestra princesita”.