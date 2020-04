El club secreto que Joaquín le ha revelado a Ana Rosa Quintana

Joaquín ha reconocido a Ana Rosa Quintana que intenta de estar de buen humor: “Afortunadamente poquitas veces no estoy de humor. Intento siempre pasar el tiempo de la mejor forma posible y sacar una carcajada a la gente. Con el confinamiento la gente ve más las redes sociales pero yo afortunadamente desde hace tiempo tengo grandes seguidores. En estos momentos que desgraciadamente estamos viviendo sacar una carcajada hace llevar un poco mejor esta situación”, comentó.

Asegura que tiene un club secreto de whatsapp conh artistas, cantantes, doctores, toreros y empresarios. “Pasamos tiempo con videollamadas, hacer cosas benéficas... Tenemos grupo de amigos, con grandes artistas que somos ‘Los Lacios Club’ con una competición de comida de ver quién gana”. Pero uno se ha marchado del grupo y temen ahora que desvele los secretos: "Hay uno que no le ha dado tiempo ni a decir hola. Se ha quitado del medio sin decir adiós y tenemos un mosqueo…Hay una discusión tremenda”.

Dice que no ha parado de ejercitarse: “Entrenamos todos los días porque no podemos dejarlo y si dios quiere de aquí a poco se reanudará LaLiga y tendremos que estar en forma. Pero es verdad que los días se hacen largo e intentamos aprovechar el tiempo en familia, que se agradece”. Aunque no tiene claro qué va a pasar: “Ahora hay un poco de confusión. El protocolo que manejamos es ir de la mano con el Ministerio de Sanidad y el Gobierno pero en este mes empezaremos a ir de uno en uno. Después se avanzará para ir un poco más de tres o cuatro jugadores y luego la fase final es grupal, dos o tres semanas irnos concentrados para coger ese punto de forma y empezar LaLiga. pero siempre y cuando haya una seguridad para todos”

“Es fundamental porque prácticamente nosotros lo que tenemos de vacaciones es un mes o así. Aunque intentas mantener la forma no es lo mismo que entrenar con los compañeros, pierdes el ritmo de competición. Va a ser muy difícil estar al ritmo que teníamos hace tres meses”.