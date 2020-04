Ernesto Moreno supera sus problemas cardíacos tras pasar por el quirófano

Poco o nada ha trascendido desde el entorno del jugador, quien ha preferido mantener en privado sus dolencias, pero todas las alarmas saltaron el pasado mes de marzo en el único torneo que se ha realizado este año, el Cervezas Victoria Marbella Master.

Hablamos del andaluz Ernesto Moreno, quien sufrió una taquicardia que le obligó a retirarse de su partido junto a José Rico en los octavos de final.

Y es que, según hemos podido saber a través del Diario Sur Digital, al malagueño se le diagnosticó una taquicardia, dolencia que le venía afectando desde hacía ya muchos años: ''Pasé de estar en 120 pulsaciones a 200 o 205 en sólo 40 minutos y sentado en camilla. Llevo jugando al pádel desde los 8 años. La primera vez que tuve una arritmia fue con 14 años. Me pasó varias veces y me dijeron que podía ser psicológico, producido por los nervios porque en las pruebas de esfuerzo estaba bien''.

Esta misma semana, en concreto el pasado martes, se sometía a una operación para aliviar su malestar y arreglar la válvula que no le funcionaba correctamente, una operación arriesgada pero que ha salido perfectamente. El cardiólogo Alberto Barrera fue su médico durante la ablación por catéter que sufrió (se le introdujeron unos tubos muy, muy finos de una vena o arteria en la ingle y se deslizan hasta el corazón con el fin de aplicar energía en forma de calor o frío extremo para modificar los tejidos del corazón que provocan una arritmia).

A su favor corre el hecho de que el parón de la competición le va a permitir recuperarse por completo antes de volver a jugar, por lo que, de cara a una vuelta de los torneos (aún sin fecha definida), el jugador de StarVie estará, más que previsiblemente, al 100%.

''Esto es algo con lo que llevo conviviendo mucho tiempo, pero gracias a Dios se ha cogido a tiempo y en teoría puedo hacer todo con normalidad. Estoy feliz porque es un tema que me preocupaba. Nunca gusta irte de un partido como el de Marbella por algo que no puedes controlar, y ahora la cuarentena ha impedido que me pierda ningún torneo'', comenta para el Diario Sur Digital.

Deseamos que la recuperación prosiga de la mejor manera posible y desde aquí le mandamos mucha fuerza a Ernesto para volver a verle en las pistas cuanto antes (o cuando el coronavirus nos deje).