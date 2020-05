El protocolo para los deportistas. Cuatro fases, guantes, distancia, controles, ¿y si hay un positivo?

La reanudación de la actividad deportiva se producirá bajo el protocolo que establece el Consejo Superior de Deportes (CSD), con cuatro fases que conducirán a los deportistas federados, profesionales y de alto nivel hasta la competición.

Esta hoja de ruta, plasmada en un documento de 26 páginas al que ha tenido acceso EFE, pauta desde el reinicio de los entrenamientos hasta la reanudación de las competiciones oficiales, quedando vinculada a una "condición ineludible": la reanudación de toda actividad deportiva queda supeditada a que la situación sanitaria lo permita, extremo que decidirá o mantendrá el Gobierno, a través del mando único establecido para el vigente Estado de Alarma.

Así será la evolución de la actividad deportiva, en cuatro fases, desde el regreso a los entrenamientos hasta la competición en un plazo mínimo de cuatro semanas. ·

FASE 1. ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL O BÁSICO

Al inicio de esta fase, los servicios médicos deberán hacer un examen al deportista, que incluirá una prueba de presencia de material genético viral. Los positivos, aun asintomáticos, no podrán iniciar la práctica deportiva.

Los deportistas que hayan obtenido un resultado favorable en la prueba médica entrenarán en soledad, con independencia de que sus disciplinas sean individuales o colectivas. Mantendrán el confinamiento en el domicilio, residencia deportiva o alojamiento temporal. Se priorizará el uso de espacios al aire libre. En el caso de las competiciones profesionales, el entrenamiento se realizará en las instalaciones de los clubes, siempre que cumplan las medidas sanitarias.

Los centros deportivos deberán ser desinfectados a fondo antes de su reapertura. Mínimo dos veces al día se deberá hacer una limpieza de las superficies de contacto manual, como picaportes, pomos, barandillas, bancos, sillas o baños.

El deportista llevará guantes y tendrá cuidado de no tocar en lo posible objetos o equipamiento de uso colectivo. En el caso de la carrera a pie, deberá guardar una distancia mínima de 2 metros con otros corredores.

FASE 2. ENTRENAMIENTO MEDIO

Se aconseja realizar esta fase en forma de concentración, viviendo los deportistas preferiblemente en centros de entrenamiento con residencia donde puedan permanecer todo el día bajo un régimen de alojamiento individual en las habitaciones.

Se recuperarán los entrenamientos y, en el caso de deportes de equipo, los trabajos tácticos no exhaustivos. El entrenador y el resto del equipo técnico llevarán guantes y mascarilla y guardarán una distancia mínima de 2 metros. Las acciones conjuntas se harán en grupos reducidos, con turnos para que coincidan en el terreno el mínimo número de deportistas.

Los deportistas no podrán compartir ningún material -este deberá ser desinfectado después de cada uso-, ni alimentos, comida o material sanitario y no tendrán personal de apoyo o utilleros durante el entrenamiento. Además, no se admitirá la presencia de medios de comunicación en las zonas de entrenamiento y se reforzarán las medidas de acceso a los centros de entrenamientos. En los restaurantes o cafeterías, las comidas se entregarán a los deportistas en contenedores cerrados, individuales y ya desinfectados. Se mantendrá el protocolo médico y sanitario y los servicios de fisioterapia se limitarán a lo imprescindible.

FASE 3. ENTRENAMIENTO TOTAL PRE-COMPETICIÓN

En esta fase se intensificarán los entrenamientos y los trabajos tácticos, siendo aconsejable que se realice en fase de concentración. Las acciones en grupo serán de hasta 14 personas, por turnos. El entrenador y miembros de su equipo técnico seguirán llevando guantes y mascarilla y guardarán una distancia mínima de 2 metros.

El uso de gimnasios empezará a ser recurrente, bajo un protocolo de desinfección que continuará vigente en toda la instalación. La presencia de medios de comunicación seguirá siendo restringida y los deportistas seguirán sin compartir material.

Se repetirá el control médico a los deportistas y se extenderá a cuantos comparten el centro de entrenamiento, así como al personal de apoyo.

Las fases 1, 2 y 3 sumarán un mínimo de tres a cuatro semanas.

En caso de un positivo en cualquiera de estas tres fases, se aislará inmediatamente y se realizará la prueba a todo el grupo de entrenamiento, cuerpo técnico y personal del centro con el que haya podido mantener contacto. Todos ellos quedarán apartados hasta conocer el resultado y se procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.

FASE 4. COMPETICIÓN

Llegará cuando las autoridades sanitarias y deportivas lo decidan. La regla general es que todas las competiciones serán a puerta cerrada y que las competiciones de la temporada 2019/20 serán breves. En el caso de que se requiera el ingreso de material o personal foráneo, se hará bajo coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación y el Ministerio de Interior.

En función de la situación, se permitiría un aforo limitado de hasta un máximo del 50 por ciento.

El periodo mínimo entre el final de la fase 3 y el inicio de las competiciones será de una semana.

En las ligas, el tiempo entre jornadas será informado por los médicos de cada deporte y especialidad, teniendo en cuenta el número de partidos a disputar y su coincidencia con el inicio del verano, con el consiguiente aumento del calor y la humedad.

Se evitarán las competiciones masivas, con salidas por grupos limitados.

Las medidas de seguridad sanitaria se extenderán a los medios de comunicación presentes.

Durante esta fase, se repetirá el control médico por tercera vez y se reanudarán los masajes deportivos y tratamientos de fisioterapia.