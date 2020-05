El mensaje de Bertín Osborne al Gobierno y sobre los test del fútbol

Bertín Osborne le gusta el fútbol y en estos días, como muchos españoles y aficionados, lo está echando mucho de menos. En Radio Marca le han preguntado por eso y también por los test que van a hacer a los futbolistas, que tan polémicos son: “Nos los debían haber hecho a todos hace ya mucho tiempo. Esto sería otra cosa porque uno sabría quién está malo y quién no”, ha dicho el artista español, mucho más calmado que otras veces.

Como no hay fútbol, ve toros en el canal de toros: “Llevaba bastante tiempo apartado de los toros pero está aquí mi padrey por la tarde ponemos el canal y he visto corridas repetidas y hasta tertulias”.

Le han preguntado por lo que ha hecho el Gobierno y él, que ha sido muy crítico, ha estado muy templado: “Que la han cagado 50 veces en las compras, que les han estafado o que tenían que haber empezado antes: vale. se podía haber hecho mejor, pero cómo lo habrían hecho otros. Vamos a salir de esto y luego ya cada uno que decida a quién le echa la culpa. Ahora es el momento de arrimar el hombro. Lo digo yo que no soy sospechoso, pero esta situación que es absolutamente nueva, que nadie ni en el peor de los sueños no la había visto, más que en películas Habría que ver a cualquier otro en la situación del Gobierno actual, es muy fácil decir que todo es un desastre. Pero yo estoy convencido de que cualquiera que hubiera estado ahí habría tenido muchísimos problemas y muchísimas lagunas y carencias. Porque esto no ha pasado nunca, no es comparable con nada. No hay una pauta que se pueda seguir".

Ha elogiado la actitud y la entrega de las Fuerzas de Seguridad del Estado: "Vaya ejemplo, hay que besar por donde pisan. Se la han jugado todos, que pedazos de médicos y enfermeras. Sobretodo los que están en hospitales de ciudades pequeñas, precarios en cuanto a medios. Hay que estar orgullosos”